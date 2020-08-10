Большой хоккей возвращается: определились пары первого раунда Кубка Стэнли

Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Последним участником стал "Коламбус Блю Джекетс" обыгравший "Торонто Мэйпл Лифс" 3:0. Матчи первого раунда стартуют 11 августа, сообщает официальный сайт НХЛ.
Западная конференция
- "Вегас Голден Найтс" – "Чикаго Блэкхокс"
- "Колорадо Эвеланш" – "Аризона Койотиз"
- "Сент-Луис" – "Калгари Флэймз"
- "Даллас Старз" – "Ванкувер Кэнакс"
Восточная конференция
- "Филадельфия Флайерз" – " Монреаль Канадиенс"
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Коламбус Блю Джекетс"
- "Вашингтон Кэпиталз" – "Нью-Йорк Айлендерс"
- "Бостон Брюинз" – "Каролина Харрикейнз"
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, а в плей-офф вышли команды с наибольшим процентом побед. Ранее НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата: Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз.
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