Большой хоккей возвращается: определились пары первого раунда Кубка Стэнли

Определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Последним участником стал "Коламбус Блю Джекетс" обыгравший "Торонто Мэйпл Лифс" 3:0. Матчи первого раунда стартуют 11 августа, сообщает официальный сайт НХЛ.

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Западная конференция

"Вегас Голден Найтс" – "Чикаго Блэкхокс"

"Колорадо Эвеланш" – "Аризона Койотиз"

"Сент-Луис" – "Калгари Флэймз"

"Даллас Старз" – "Ванкувер Кэнакс"

Восточная конференция

"Филадельфия Флайерз" – " Монреаль Канадиенс"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Коламбус Блю Джекетс"

"Вашингтон Кэпиталз" – "Нью-Йорк Айлендерс"

"Бостон Брюинз" – "Каролина Харрикейнз"

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, а в плей-офф вышли команды с наибольшим процентом побед. Ранее НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата: Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз.

Ранее мы писали о самом курьезном голе в истории хоккея! 15-летний парень забил в своем первом взрослом матче рикошетом от судьи. Ян Дудко сумел войти в историю хоккея, забросив невероятную шайбу в Кубке Беларуси – смотрите, как это было.

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