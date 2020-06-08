Большой хоккей возвращается: сразу 16 команд НХЛ начинают тренироваться на своих аренах

Пока что в течение месяца хоккеисты будут заниматься в группах не больше шести человек

Сегодня в сильнейшей хоккейной лиге мира начинается вторая фаза возобновления сезона 2019/2020. Несколько дней назад НХЛ разрешила тренировки на льду в небольших группах. Напомним, лига решила завершить регулярный чемпионат, а к плей-офф допустить 24 команды.

Как стало известно, на этой неделе уже 16 клубов планируют открыть свои лагеря, сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. В частности из канадских клубов вернуться на лед готовы два из шести пробившихся в плей-офф коллективов: "Торонто" и "Эдмонтон". Таким образом, еще восемь команд, которых допускают к розыграшу Кубка Стэнли, начнут занятия позже. На данном этапе разрешается тренироваться в одной группе всего шести игрокам.

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Ожидается, что 10 июля команды получат разрешение на полноценные контактные тренировки, а сам сезон НХЛ возобновится в конце июля.

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