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Большой хоккей возвращается в Украину: возможно, с болельщиками

22 июля, 08:43

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Стали известны даты проведения Открытого кубка Донбасса-2020 и состав его участников

Большой хоккей возвращается в Украину! С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" состоится девятый розыгрыш предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. Возможно, что на матчи пустят фанатов – решение о возможности посещения матчей болельщиками будет принято в соответствии с рекомендациями МОЗ Украины, сообщает сайт ХК "Донбасс".

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Четыре лучших клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования. На льду "Альтаира" сразятся:

"Белый Барс", Белая Церковь
"Днепр", Херсон
"Донбасс", Донецк
"Кременчук", Кременчуг

Интересно, что эти же команды в сентябре примут участие в плей-офф сезона 2019/2020, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним календарь плей-офф Украинской хоккейной лиги:

  • "Кременчук" (1) – "Белый Барс" (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.
  • "Донбасс" (2) – "Днепр" (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.
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Смотрите, как хоккеисты украинских клубов поддерживали спортивную форму во время карантина:

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ХК Донбасс Белый барс УХЛ ХК Кременчук ХК Днепр

Источник: Сегодня|Спорт

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