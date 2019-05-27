Борис Колесников: Чем больше массового хоккея, тем лучше сборная

Президент ХК "Донбасс" рассказал, как можно повысить уровень украинского хоккея

Борис Колесников. Фото: ХК "Донбасс"

На выходных в Словакии завершился чемпионат мира по хоккею в топ-дивизионе. Третий раз в своей истории золотые медали выиграла сборная Финляндии. Увы, национальная команда Украины уже долгие годы не дотягивает до уровня лучших сборных мира и выступает в первом дивизионе. Как изменить ситуацию знает президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.

"В стране мало катков. Нужно 50-60 катков, тогда в год будет порядка 2000 выпускников, а это уже 20 топовых хоккеистов. Чем больше массового хоккея, тем лучше становятся клубы и сборная. Вопреки всем скептикам, Украина – страна хоккейная", – заявил Колесников.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет в Дивизионе IB пройдет в Киеве. На проведение турнира также претендовали и наши будущие соперники – Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония. Соревнования пройдут с 10 по 17 декабря 2019 года.

Ранее мы писали, что международная федерация хоккея раздала чемпионаты мира: повезло России, Чехии и Швеции. Эти страны проведут чемпионаты мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах.

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