Борис Колесников: Конкуренция в чемпионате Украины усиливается

В Украине стартовал новый хоккейный сезон. Матч-открытие 27-го чемпионата страны пройшел в Дружковке, где скрестили клюшки две сильнейшие команды минувшего первенства — чемпион "Донбасс" и серебряный "Кременчуг". Поединку предшествовала праздничная церемония, гостем которой станл знаменитый украинский нападающий, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко, два сезона выступавший в составе "Донбасса".

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников накануне старта матча-открытия сезона Украинской хоккейной лиги ответил на вопросы журналистов.

- С каким настроением команда подходит к сегодняшнему матчу и сезону в целом?

- Для нас приоритеты не изменились. Это чемпионат Украины, Континентальный Кубок. Мы наконец-то хотим продвинуться дальше. Спасибо белорусским друзьям, они пригласили нас на замечательный турнир. В последние годы мы не имели такой обширной подготовки. Мы сыграли несколько матчей в Беларуси, несколько матчей на Открытом кубке Донбасса, в том числе и с серебряным призером чемпионата Латвии. Поэтому мы уверенны в себе и готовы. А как мы готовы – сегодня увидим.

- Хотелось бы спросить у Вас об уровне других команд. В частности, хотелось бы узнать про херсонский "Днепр". Насколько команда готова к сезону?

- Я не могу сказать, насколько херсонский "Днепр" готов к сезону. Я могу только сказать, что конкуренция в чемпионате усиливается. Как минимум четыре клуба будут бороться за золото. Даже в украинском футболе нет четырех команд, которые боролись бы за золотые медали. Чемпионат выравнивается. И не за счет того, что Донбасс становится слабее, а за счет того, что другие клубы усиливаются.

Мы все-таки надеемся увидеть в УХЛ киевскую команду. В городе есть все условия для полноценного клуба. Уже есть шесть команд. Мы также искренне верим в то, что такие города, как Днепр, Запорожье и Одесса, которые имеют возможность создать команды, возьмут молодых хоккеистов. Тогда через 2-3 года будет совсем другой чемпионат.

- Юлиус Шуплер готов к новому сезону?

- У Юлиуса Шуплера такой колоссальный опыт, что если вы его в три часа ночи разбудите и спросите, готов ли он к новому сезону, то он ответит, что готов. Он поспорил со своими молодыми хоккеистами из "Динамо" Рига, что пройдет питерский СКА, прошел и проехал по Риге верхом на лошади. Я уверен, что он готов всегда. А если в Дружковке нет лошади, то мы ее доставим.

- Какие цели Вы ставите перед командой в этом сезоне?

- Цель у нас простая – выиграть чемпионат Украины и, безусловно, успешно выступить в Континентальном Кубке. Нам, с нашей молодой командой, хотелось бы пройти как можно дальше.

- Вы сегодня уже говорили о том, что надеетесь на то, что к чемпионату Украины присоединятся и другие хоккейные клубы. "Донбассу" от этого станет сложнее или наоборот – интереснее?

- Постоянное лидерство в чемпионате – это, конечно, хорошо. Но когда ты один, ты теряешь квалификацию. "Шахтер" бы никогда не выиграл Кубок УЕФА, если бы не было киевского "Динамо". На тот момент еще были "Днепр" и "Металлист". Если будет 5-6 украинских хоккейных топ-клубов, наш хоккей ждет большое будущее.

Если "Донбасс" хочет серьезно участвовать в Лиге чемпионов, то нужно думать о первой пятерке серьезного класса. А что в остальное время будет делать эта первая пятерка? В Лиге чемпионов можно сыграть 6, 8 или 10 матчей. Мы никогда не будем успешными в Европе без сильного внутреннего чемпионата.

- Сегодня мы видели, с каким восторгом начинающие хоккеисты участвовали в мастер-классе. Что скажете о перспективах развития школы?

- Мы разговаривали с Русланом Федотенко. Конечно, таких звезд за всю историю украинского хоккея – единицы. Двукратный обладатель Кубка Стэнли проводит мастер-классы для детей – такого, наверное, нет даже в НХЛ. Мы проговорили некоторые моменты касательно того, как правильно подойти к развитию школы. Будем воплощать это все в жизнь. Будем обучать наших тренеров в США и Канаде, будем приглашать сюда опытных иностранных специалистов на семинары для тренеров. Без этого детскому хоккею будет очень тяжело.

Напомним, с 6 по 8 сентября на Ледовой арене "Альтаир" в Дружковке прошли матчи международного турнира по хоккею Donbass Open Cup. Это традиционный ежегодный турнир, проводимый хоккейным клубом "Донбасс" начиная с 2011 года.