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Борис Колесников: "Наша главная мечта – выиграть чемпионат Украины в Донецке"

Сегодня, 23:04

"Донбасс" завоевал золотые медали, впереди – Континентальный кубок

Борис Колесников
Борис Колесников. Фото: ХК "Донбасс"

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников прокомментировал победу своего клуба в чемпионате Украины. Дончане в седьмой раз в истории завоевали золотые медали. Напомним, в пятом матче финальной серии "Донбасс" разбил "Днепр" стал чемпионом Украины.

Ране мы писали, что капитан "Донбасса" признан cамым полезным игроком плей-офф Украинской хоккейной лиги. Захаров 10 матчах набрал 16 очков и стал лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата УХЛ.

"Хочу поздравить всех наших болельщиков, игроков, тренерский штаб, соперников – это была достойная игра. Многие специалисты сравнивали этот сезон с прошлым сезоном НХЛ, когда "Вегас" в первом своем сезоне вышел в финал и проиграл "Вашингтону". Дай Бог, чтобы мы доросли до таких величин.

Наш чемпионат был очень жестким. До последней минуты "регулярки" не было ясно, кто займет первое и второе места. Сам плей-офф, да, счет вроде бы 4:1 в серии, но каждый матч была битва в одну-две шайбы. Все могло сложиться по-разному.

"Днепру" отдельное спасибо за сезон! Местные советы помогли херсонскому клубу и сразу пришел успех. Это пример таким "бедным" городам, как Киев, Днепр, Одесса – эти города вполне могут позволить себе содержать хороший клуб. У нас есть сейчас три команды высокого уровня, такого нет даже в футболе, где только "Шахтер" и "Динамо".

У нас был очень тяжелый старт, а так, в принципе, мы довольны. Чемпионат мы выиграли, теперь будем бороться за Континентальный кубок, который у нас, кстати, уже есть. В еврокубках мы будем стараться пройти как можно дальше, а наша главная мечта – выиграть чемпионат Украины в Донецке", – сказал Колесников.

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Тег ХК Донбасс, Борис Колесников, чемпионат Украины по хоккею, Украинская хоккейная лига

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Источник:

ХК "Донбасс"

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