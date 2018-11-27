Чемпионат мира по футболу в Украине предлагает провести Борис Колесников

По его словам, мундиаль может быть проведен совместно с Беларусью и Польшей

Президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников предложил идею проведения чемпионата мира-2030 по футболу в Украине. Сделал он это во время выступления на запорожском туристическом бизнес-форуме. По его словам, заявка на проведение мундиаля может быть подана совместно с Беларусью и Польшей.

Мировое первенство-2022 пройдет в Катаре, а 2026 – в США, Канаде и Мексике. Ранее желание провести чемпионат мира-2030 выразила Англия, Уругвай/Аргентина/ Парагвай (совместно), Южная Корея/Северная Корея/Япония/Китай (совместно) и Египет.

Отметим, что в 2018 года чемпионат мира прошел в России. В финале сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии и завоевала титул.

На протяжении многих лет идут разговоры о возможной подаче заявки Украины на проведение зимней Олимпиады, но до реальных шагов в этом направлении пока не дошло.

Ранее Борис Колесников говорил, что украинские фанаты – лучшие в мире. Эти слова президент "Донбасса" сказал во время чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А в Киеве. Ранее чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1В проходил в Донецке.