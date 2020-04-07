Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Бывший игрок сборной Швейцарии умер от коронавируса

7 апреля, 18:50

Максим Перепелица

Роджеру Шаппоту было 79 лет

Бывший защитник сборной Швейцарии Роджер Шаппот скончался в возрасте 79 лет от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Шаппот был госпитализирован в марте. 1 апреля состояние ветерана ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кстати, врач предложил превратить ледовые арены в морги.

Хоккеист провел 101 игру за сборную Швейцарии и представил свою страну на Олимпийских играх 1964 года. В том же году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии в составе клуба "Женева-Серветт". Всего в чемпионате Швейцарии он играл за "Вилларс" и "Серветт".

Реклама

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Кстати, игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса. Хоккеисты хотят продолжить сезон летом и в августе и сентябре разыграть Кубок Стэнли.

Смотрите, как "Сент-Луис" выиграл финал Кубка Стэнли-2019 у "Бостона"

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей коронавирус Роджер Шаппот

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
История повторяется: 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка Стэнли
История повторяется: 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка СтэнлиХоккей
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях": Лукашенко сыграл в хоккей и не увидел никаких вирусовХоккей
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Не время для спорта: врач предложил превратить ледовые арены в морги
Не время для спорта: врач предложил превратить ледовые арены в моргиХоккей
"У всего есть своя причина": жена звезды НХЛ выложила в Instagram фото мертворожденного ребенкаХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...