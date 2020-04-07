Бывший игрок сборной Швейцарии умер от коронавируса

Бывший защитник сборной Швейцарии Роджер Шаппот скончался в возрасте 79 лет от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. Шаппот был госпитализирован в марте. 1 апреля состояние ветерана ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кстати, врач предложил превратить ледовые арены в морги.

Хоккеист провел 101 игру за сборную Швейцарии и представил свою страну на Олимпийских играх 1964 года. В том же году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии в составе клуба "Женева-Серветт". Всего в чемпионате Швейцарии он играл за "Вилларс" и "Серветт".

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Кстати, игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса. Хоккеисты хотят продолжить сезон летом и в августе и сентябре разыграть Кубок Стэнли.

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