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Бывший тренер сборной Канады, уволенный за расизм в адрес афроукраинца, возглавил российскую команду

16 апреля, 12:28

Вадим Авдасев

Билл Питерс будет тренировать "Автомобилист" из Екатеринбурга

Хорошо известный канадский хоккейный тренер Билл Питерс договорился о контракте с российским клубом КХЛ "Автомобилистом" из Екатеринбурга. 55-летний специалист "прославился" в конце прошлого года, когда его уволили из "Калгари Флеймз" из-за расистского скандала. Читайте, как тренера клуба НХЛ уволили за расистские высказывания 10-летней давности в адрес афроукраинца. Хоккеист Аким Алиу родился в Киеве, а его мать – украинка.

Питерс работал помощником главного тренера "Детройта" знаменитого Майка Бэбкока, а позже возглавлял "Каролину Харрикейнз" и "Калгари", с которым победил в Западной конференции, но вылетел в Кубке Стэнли в первом же раунде. Билл был главным тренером сборной Канады на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов и в 2016-м выиграл с командой золотые медали. "Автомобилист" в сезоне 2019/2020 занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ и выбыл в плей-офф в первом круге.

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