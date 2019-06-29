Церковь Сатаны поздравила нового главу словацкого хоккея

Мирослав Шатан стал президентом Федерации хоккея Словакии

Президент Федерации хоккея Словакии. Фото: Twitter

Церковь Сатаны, которая провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства, порадовалась победе Мирослава Шатана на выборах президента Федерации хоккея Словакии.

"Поздравляем, президент Шатан", – говорится в сообщении организации.

Название группы, поздравившей функционера, на английском языке звучит так: The Church Of Satan. Фамилия Шатана пишется почти аналогично: Šatan.

44-летнего чемпиона мира 2002 года, который в финальном матче забросил одну из шайб в ворота сборной России, ранее выбрали президентом Федерации хоккея Словакии на ближайшие три года.

Мирослав Шатан – самый результативный игрок в истории сборной Словакии (71 шайба). За 15 лет Мирослав провел в НХЛ более тысячи матчей, выступая за "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург" и "Бостон". В 2009 году Шатан стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв трофей в составе "Питтсбурга".

Напомним, что в Ванкувере прошел драфт Национальной хоккейной лиги 2019 года. Под первым номером "Нью-Джерси Дэвилз" выбрал Джека Хьюза.

Кстати, мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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