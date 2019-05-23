Чехи разгромили немцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии пробилась в полуфинал хоккейного ЧМ-2019, где сыграет с командой Канады

Чехия - Германия - 5:1. Фото: Reuters

Сборная Чехии разгромила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 5:1. Ворота сборной Чехии защищал Патрик Бартошак. В воротах сборной Германии играл Филипп Грубауэр. В составе сборной Чехии отличились Ян Коварж (дубль), Якуб Ворачек, Доминик Кубалик, Ондржей Палат. За сборную Германии забил Франк Мауэр.

Ранее сборная Чехии заняла второе место в группе B – шесть побед, одно поражение. Национальная команда Германии стала третьей в группе А – пять побед, два поражения (от Канады и США). Сборная Чехии на прошлом ЧМ-2018 вылетела в 1/4 финала. Немцы в 2018 году завоевали "серебро" Олимпиады, а на чемпионате мира не попали в плей-офф.

Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Коварж, 33:41 (1:0); Мауэр (Тиффельс), 37:46 (1:1); Ворачек (Симон), 44:19 (2:1); Кубалик (Коварж, Гронек), 51:41 (3:1); Палат (Коларж), 53:08 (4:1); Коварж (Моравчик), 59:50 (5:1, ПВ)

Ранее в четверг сборная Канады обыграла Швейцарию​ в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 со счетом 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету Марка Стоуна, оформившего дубль. Но ранее в составе "кленовых листьев" отличился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени! У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Еще в одном четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команды США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал.

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