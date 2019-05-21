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Чехия обыграла Швейцарию, забросив победную шайбу в пустые ворота

21 мая, 15:54

В последнем туре группового этапа команды выдали боевой и результативный матч

Чехи вырвали победу за полторы минуты до сирены
Чехи вырвали победу за полторы минуты до сирены. Фото: AFP

Сегодня в седьмом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии с трудом обыграла команду Швейцарии. Матч вышел очень боевым и результативным. Во втором периоде чехи вели в две шайбы, после чего соперники решили заменить вратаря. Встряска помогла и швейцарцам в концовке третьего периода удалось сравнять счет. Более того, они хотели даже победить - при ничейном счете заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но за полторы минуты до сирены Руута поразил пустые ворота. 

Обе команды ранее себе гарантировали место в четвертьфинале турнира. 

Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

0:1 – 02.13 Фрик (Шервей, Марчини)
1:1 – 12.21 Ворачек (Фролик, Коварж)
2:1 – 20.38 Симон (Гронек, Ворачек)
3:1 – 26.20 Фролик (Симон, Ворачек)
3:2 – 26.49 Шервей (Курашев, Марчини)
4:2 – 28.27 Кубалик (Симон)
4:3 – 41.47 Шервей (Марчини, Вебер)
4:4 – 56.19 Нидеррайтер (Йоси)
5:4 – 58.33 Руута (п.в.)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.


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Сегодня|Спорт

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