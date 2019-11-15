Чемпион Украины стартует в полуфинале Континентального кубка: онлайн матча "Донбасс" – "Неман"

"Донбасс" стартует в Континентальном кубке

Сегодня в Кракове стартует третий раунд Континентального кубка IIHF, в котором украинский клуб "Донбасс" поборется за выход в Суперфинал турнира с польской "Краковией", казахстанским "Бейбарысом" и белорусским "Неманом". Матчи турнира проходят на льду арены имени Адама "Роха" Ковальски (2514 мест для сидения). В следующий раунд выйдут две лучшие команды.

Первый матч "Донбасс" играет с "Неманом". Начало – в 15:00.

"Донбасс" – "Неман", трансляция матча:

Континентальный кубок – ежегодный турнир, который проводится с 1997 года. По значимости его можно сравнить с Лигой Европы в футболе. "Донбасс" является единственным украинским клубом, сумевшим добыть победу в этом соревновании.

Напомним, что "Донбасс" сумел одержать победу во втором раунде Континентального кубка и завоевал путевку в третий раунд соревнования.

Исполнение гимна Украины во время этапа Континентального кубка в Броварах:

Гимн Украины. Континентальный Кубок в Броварах Видео: Сегодня|Спорт

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