Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав "Донбасса" на новый сезон

Действующий чемпион Украины донецкий "Донбасс" начал активную подготовку к доигровке плей-офф сезона 2019/20, а также старту очередного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Сегодня, 27 июля, хоккеисты провели первую тренировку на льду. Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями. В распоряжении главного тренера Сергея Витера 30 хоккеистов.
Вратари:
29. Алексей Трифонов
30. Богдан Дьяченко
31. Илья Андрюхов (предыдущий клуб – "Дизель" Пенза, ВХЛ)
Защитники:
7. Дмитрий Игнатенко
33. Алексей Кожевников (предыдущий клуб – "Южный Урал" Орск, ВХЛ)
52. Никита Колесниковс
56. Егор Кутугин (предыдущий клуб – "Бейбарыс" Атырау, Казахстан)
57. Александр Большаков
58. Филипп Пангелов-Юлдашев
70. Андрей Григорьев
85. Александр Яковлев
89. Владислав Гончаров
Нападающие:
8. Максим Разумов
9. Виталий Лялька
10. Вадим Мазур
12. Виталий Карамнов
13. Илья Коренчук
14. Александр Костиков
19. Cемен Валуйский (предыдущий клуб – "Хумо" Ташкент, ВХЛ)
23. Виктор Туркин (предыдущий клуб – "Неман" Гродно, Беларусь)
27. Никита Милехин
32. Евгений Монс (предыдущий клуб – ХК "Детва", Словакия)
36. Андрей Сигарев (предыдущий клуб – "Лада" Тольятти, ВХЛ)
45. Виктор Захаров
65. Александр Васильев
66. Айнарс Подзиньш
77. Никита Буценко
90. Николай Казаковцев (предыдущий клуб – "Металлург" Новокузнецк, ВХЛ)
91. Севастьян Карпенко
96. Олег Шишлянников
Первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК "Донбасс". Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Напомним, что участие в турнире примут четыре лучших клуба Украины – "Донбасс", "Белый Барс", "Днепр" и "Кременчук".
Затем "Донбасс" проведет решающие матчи сезона-2019/20 – плей-офф чемпионата Украины. Напомним, что спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины. Первый матч дончане проведут 2 сентября, сообщает ХК "Донбасс".
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