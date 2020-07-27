Чемпион Украины вернулся на лед: стал известен состав "Донбасса" на новый сезон

В распоряжении главного тренера Сергея Витера 30 хоккеистов, а первый матч будет сыгран 25 августа

Действующий чемпион Украины донецкий "Донбасс" начал активную подготовку к доигровке плей-офф сезона 2019/20, а также старту очередного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Сегодня, 27 июля, хоккеисты провели первую тренировку на льду. Клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями. В распоряжении главного тренера Сергея Витера 30 хоккеистов.

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Вратари:

29. Алексей Трифонов

30. Богдан Дьяченко

31. Илья Андрюхов (предыдущий клуб – "Дизель" Пенза, ВХЛ)

Защитники:

7. Дмитрий Игнатенко

33. Алексей Кожевников (предыдущий клуб – "Южный Урал" Орск, ВХЛ)

52. Никита Колесниковс

56. Егор Кутугин (предыдущий клуб – "Бейбарыс" Атырау, Казахстан)

57. Александр Большаков

58. Филипп Пангелов-Юлдашев

70. Андрей Григорьев

85. Александр Яковлев

89. Владислав Гончаров

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Нападающие:

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8. Максим Разумов

9. Виталий Лялька

10. Вадим Мазур

12. Виталий Карамнов

13. Илья Коренчук

14. Александр Костиков

19. Cемен Валуйский (предыдущий клуб – "Хумо" Ташкент, ВХЛ)

23. Виктор Туркин (предыдущий клуб – "Неман" Гродно, Беларусь)

27. Никита Милехин

32. Евгений Монс (предыдущий клуб – ХК "Детва", Словакия)

36. Андрей Сигарев (предыдущий клуб – "Лада" Тольятти, ВХЛ)

45. Виктор Захаров

65. Александр Васильев

66. Айнарс Подзиньш

77. Никита Буценко

90. Николай Казаковцев (предыдущий клуб – "Металлург" Новокузнецк, ВХЛ)

91. Севастьян Карпенко

96. Олег Шишлянников

Первой проверкой коллектива Сергея Витера станут матчи традиционного предсезонного турнира ХК "Донбасс". Открытый кубок Донбасса пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке. Напомним, что участие в турнире примут четыре лучших клуба Украины – "Донбасс", "Белый Барс", "Днепр" и "Кременчук".

Затем "Донбасс" проведет решающие матчи сезона-2019/20 – плей-офф чемпионата Украины. Напомним, что спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф чемпионата Украины. Первый матч дончане проведут 2 сентября, сообщает ХК "Донбасс".

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