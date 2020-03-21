Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая. Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру. Ранее также были приостановлены матчи в НХЛ.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

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Отметим, что ХК "Донбасс" не остался без крупных европейских турниров. Чемпион Украины регулярно принимает участие в розыгрыше Континентального кубка – второго по силе клубного турнира Европы. В прошлом году "Донбасс" уступил "Краковии" место в Суперфинале Континентального кубка по буллитам.

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