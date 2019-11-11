Чемпионат УХЛ возобновляется после недельной паузы: где смотреть хоккей

Анонс 15-го тура Украинской хоккейной лиги / Фото: uhl.com.ua

Во вторник, 12 ноября, чемпионат Украинской хоккейной лиги (УХЛ) возвращается после недельной международной паузы, в рамках которой свои первые учебно-тренировочные сборы и турниры провели национальная и молодежная сборные Украины. Напомним, что национальная сборная во главе с Сергеем Витером заняла второе место на Baltic Challenge Cup в Таллине, а сборная U20 финишировала третьей на домашнем турнире Четырех наций.

12 ноября 18:45 "Белый Барс" – "Донбасс"

прямая трансляция – телеканал Xsport

Первый матч после международной паузы в Белой Церкви проведут "Белый Барс" и "Донбасс". Отметим, что для дончан этот поединок будет попыткой взять реванш после поражения белоцерковскому клубу в рамках 14-го тура. Тогда, также на льду в Белой Церкви, "барсы", дважды уступая, в овертайме смогли прошить Богдана Дьяченко и записать себе в актив победу над действующим чемпионом Украины.

"Белый Барс" в последние несколько туров показывает достаточно уверенные и где-то неожиданные результаты – два овертайма с "горожанами" и "дончанами", победы над "Ледяными Волками" и МХК "Динамо", уверенная борьба с херсонским клубом. Все это говорит о том, что синергия опытных и бывалых игроков с молодостью и дерзостью выстрелила, и в будущих матчах белоцерковский клуб еще потрепает нервы своим оппонентам.

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"Донбасс", в свою очередь, через матчи приступает к заключительной стадии подготовки к полуфиналу Континентального кубка в польском Кракове. Так что сейчас задачей №1 для дончан является победа любой ценой и настрой на позитивный результат на европейском турнире.

13 ноября 18:00 "Ледяные Волки" – "Днепр"

прямая трансляция – сайт xsport.ua

Не самыми веселыми для "Ледяных Волков" получаются матчи против херсонского клуба – в предыдущем туре поединок между этим командами завершился разгромными 9:4 в пользу "щук". Однако, в этой игре стоит отметить не только сверхрезультативность херсонской команды, но и выдержку и волю киевлян. Даже проигрывая 1:9 в третьем периоде, у подопечных Руслана Борисенко не опустились руки, и они еще трижды смогли отличиться в воротах херсонцев. Отметим, что общий счет очных встреч этих команд составляет 21:7 в пользу команды из Херсона.

14 ноября 17:50 МХК "Динамо" – "Кременчук"

прямая трансляция – сайт xsport.ua

Тур в Харькове завершат местный МХК "Динамо" и "Кременчук". В минувшем туре УХЛ "горожане" смогли не только разгромить оппонентов, забросив в их ворота 10 шайб, но и позволили своему голкиперу Никите Гордюшину оформить "сухарь". На данном этапе чемпионата харьковчанам достаточно тяжело даются матчи против команд верхней тройки, чему способствует недостаточное количество опыта у юных харьковских игроков. Несмотря на большое количество пропущенных шайб, стоит также отметить голкипера "динамовцев" Михаила Шевчука, который во многих моментах выручает свою команду и ловит даже "мертвые" шайбы.

Напомним, что ранее "Донбасс" по буллитам выиграл домашний этап Континентального кубка. Смотрите, как исполнялся гимн Украины в Броварах:

Гимн Украины. Континентальный Кубок в Броварах Видео: Сегодня|Спорт

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