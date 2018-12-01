Чемпионат Украины: "Ледяные Волки" утонули в волнах атак "Днепра"

В Киеве матчем между местными "Ледяными Волками" и херсонским "Днепром" завершился 21-й тур чемпионата Украины по хоккею. Команды начали поединок уверенно, а "Ледяные Волки" оказывали достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Однако еще до первого перерыва Артем Целогородцев и Дмитрий Пугачев сделали счет на табло 2:0 в пользу херсонского клуба, чем обеспечили своей команде комфортное игровое преимущество.

Во втором периоде "Днепр" полностью завладел ситуацией на площадке, и не позволял оппоненту организовывать хоть какие-то атаки на ворота Дениса Сурканова. К тому же, за вторую двадцатиминутку херсонцы, усилиями Кирилла Бондаренко, Руслана Ромащенко и Алексея Янишевского, который оформил дубль, сделали счет 0:6 и лишили "Волков" шанса отыграться.

За оставшиеся 20 минут встречи команда Дмитрия Пидгурского довела счет до разгромного – в воротах Никиты Глотова, который сменил Виталия Власенко, отличились Никита Макарицкий и Иван Золотухин.

Таким образом Денис Сурканов записал себе в актив первый "сухарь", а "Днепр", благодаря поражению "Кременчука" в матче с "Донбассом", сократил отставание от первого места до четырех очков.

"Ледяные Волки" - "Днепр" – 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 Целогородцев (Пугачев), 02:43. 0:2 Пугачев (Коляда), 19:27. 0:3 Бондаренко (Янишевский, Коляда), 20:54. 0:4 Ромащенко (Жвачкин), 26:57. 0:5 Янишевский (Сурканов, Декало – больш.), 28:33. 0:6 Янишевский (Коляда), 30:31. 0:7 Макарицкий (Ромащенко), 41:41. 0:8 Золотухин (Мацейко, Коваленко), 47:43.

"Ледяные Волки": Власенко (Глотов – 41:41); Фроленко – Микульчик (А), Федосов – Чикида; Овчинников – Дворник – Боронило, Черемнов (А) – Шапиро – Шабанов, Найденов – Шах – Крюченкин.

"Днепр": Сурканов; Шулешов – Декало, Афанасьев – Сирченко, Будько – Матвиенко, Шпак – Пугачев; Коляда (К) – Янишевский (А) – Бондаренко, Коваленко – Жвачкин (А) – Макарицкий, Мацейко – Золотухин – Ромащенко, Тимченко – Брага – Целогородцев.

Сегодня уже состоялся матч чемпионата Украины по хоккею "Динамо" – "Белый Барс", в котором харьковчане упустили победу и потерпели поражение.