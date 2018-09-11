Чемпионат Украины по хоккею откроет двукратный обладатель Кубка Стэнли

В пятницу 14 сентября на Ледовой арене "Альтаир" в Дружковке состоится масштабный спортивный праздник – старт нового сезона чемпионата Украины по хоккею. В первом поединке Украинской хоккейной лиги встретятся "Донбасс" и "Кременчук".

Знаменитый украинский нападающий Руслан Федотенко, который в сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал в составе донецкого "Донбасса" примет участие в церемонии открытия УХЛ. Федотенко является двукратным победителем Кубка Стэнли – с "Тампа Бэй Лайтнинг" в 2004 году и "Питтсбург Пингвинз" в 2009.

Экс-капитан "Донбасса" также проведет серию мастер-классов для воспитанников самой многочисленной детско-юношеской спортивной школы Украины – ДЮСШ ХК "Донбасс".

Мастер-классы:

15:30 – "Донбасс 2004", "Донбасс 2005"

16:30 – "Донбасс 2006", "Донбасс 2007"

Начало поединка "Донбасс" – "Кременчук" в 21:00.

Напомним, что в новом сезоне Украинской хоккейной лиги примет участие 6 клубов – "Белый Барс", МХК "Динамо", "Днепр", "Донбасс", "Кременчук" и "Ледяные Волки".