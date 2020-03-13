Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Чемпионат Украины по хоккею продолжается на стадии плей-офф, но зрителей на трибуны уже не пускают

13 марта, 11:19

Вадим Авдасев

Коронавирус в Украине также влияет на спортивные мероприятия

Пока что ситуация в Украине с коронавирусом значительно лучше, чем в большинстве европейских стран. Поэтому спортивные мероприятия проводятся, хотя и не все, и не в полном объеме. Например, через несколько дней международный Кубок Дерюгиной по художественной гимнастике в Киеве состоится. Хотя и без зрителей.

Также при пустых трибунах начали играть в чемпионате Украины по хоккею. Хотя во вторник "Ледяные волки" проиграли "Белому барсу" в Киеве (2:4) еще со зрителями. А вот уже в среду в Харькове местное "Динамо" принимало херсонский "Днепр" без публики. Хозяева по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место, гости – третье, так что победа "Днепра" со счетом 8:1 вполне закономерна. Дубли у парней с юга оформили Матерухин, Шибаев и Янишевский. Смотрите видеообзор матча.

Реклама

Читайте также:коронавирус против спорта в режиме онлайн

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

На четвертьфинальной стадии играют до трех побед. Думается, третья встреча соперникам не понадобится. А вторая пройдет в Херсоне в воскресенье, 15 марта.

Смотрите сюжет о матче юниорского чемпионата мира по хоккею в Киеве между сборными Украины и Италии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей отмена Динамо Харьков коронавирус чемпионат Украины по хоккею

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лиги
Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лигиХоккей
Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матча
Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матчаХоккей
Последний полет
Последний полет "Карманной ракеты": в Канаде умер рекордсмен по победам в Кубке СтэнлиХоккей
Хоккеисты
Хоккеисты "Кременчука" устроили шоу для болельщиков после победы в регулярном чемпионатеХоккей
Хоккеисту
Хоккеисту "Филадельфии" сломали руку шайбой во время матча с "Вашингтоном"Хоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...