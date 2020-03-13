Чемпионат Украины по хоккею продолжается на стадии плей-офф, но зрителей на трибуны уже не пускают

Коронавирус в Украине также влияет на спортивные мероприятия

Пока что ситуация в Украине с коронавирусом значительно лучше, чем в большинстве европейских стран. Поэтому спортивные мероприятия проводятся, хотя и не все, и не в полном объеме. Например, через несколько дней международный Кубок Дерюгиной по художественной гимнастике в Киеве состоится. Хотя и без зрителей.

Также при пустых трибунах начали играть в чемпионате Украины по хоккею. Хотя во вторник "Ледяные волки" проиграли "Белому барсу" в Киеве (2:4) еще со зрителями. А вот уже в среду в Харькове местное "Динамо" принимало херсонский "Днепр" без публики. Хозяева по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место, гости – третье, так что победа "Днепра" со счетом 8:1 вполне закономерна. Дубли у парней с юга оформили Матерухин, Шибаев и Янишевский. Смотрите видеообзор матча.

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На четвертьфинальной стадии играют до трех побед. Думается, третья встреча соперникам не понадобится. А вторая пройдет в Херсоне в воскресенье, 15 марта.

Смотрите сюжет о матче юниорского чемпионата мира по хоккею в Киеве между сборными Украины и Италии

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