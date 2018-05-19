Чемпионаты мира по хоккею не будут проходить в США и Канаде

Глава IIHF считает, что там ЧМ не выдерживает конкуренцию с НХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) пока не собирается проводить чемпионаты мира в Северной Америке, поскольку там они не вызывают такого интереса, как в Европе. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В 2008 году в связи со столетием с момента основания IIHF мировое первенство впервые в истории прошло в Канаде – в Квебеке и Галифаксе.

"Я не думаю, что мы еще будем устраивать чемпионаты мира в Северной Америке, поскольку турнир для Национальной хоккейной лиги находится, условно говоря, на заднем дворе, – отметил Фазель. – В 2008 году мы праздновали юбилей хоккея, поэтому мы туда отправились. Возвращаться туда нам не стоит".

Фазель также отметил, что в ближайшие 18-20 лет чемпионат мира в Данию не вернется. "У нас не так много стран, которые могут провести чемпионат мира и сейчас все расписано", – отметил он.

Напомним, что сегодня проходит полуфинальный матч чемпионата мира: смотреть онлайн Швеция – США можно на нашем сайте.

А вечером состоится второй полуфинал, сыграют команды Канады и Швейцарии.