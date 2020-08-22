Чемпионы НХЛ последних двух лет вылетели в первом раунде плей-офф: смотрите пары полуфиналов

Зато впервые с 2012 года до второй стадии плей-офф добралась "Филадельфия Флайерз"

В канадском Эдмонтоне состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Западной конференции между "Ванкувер Кэнакс" и "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась разгромной победой "Ванкувера" 6:2. В итоге канадская команда выиграла серию со счетом 4:2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира. Напомним, что плей-офф НХЛ стартовал с одного из самых продолжительных матчей в истории.

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После победы "Ванкувера" стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли. Отметим, что во второй раунд не вышли чемпионы Национальной хоккейной лиги последних лет — "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". Зато впервые с 2012 года до этой стадии плей-офф НХЛ добралась "Филадельфия Флайерз", выигравшая серию у "Монреаль Канадиенс" – 4:2.

Западная конференция. Полуфинал

"Вегас Голден Найтс" — "Ванкувер Кэнакс"

"Колорадо Эвеланш" — "Даллас Старз"

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Восточная конференция. Полуфинал

"Филадельфия Флайерз" — "Нью-Йорк Айлендерс".

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Бостон Брюинз"

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"Ванкувер Кэнакс" – "Сент-Луис Блюз" / Фото: Reuters

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки "регулярки" наибольший процент побед. Но восемь клубов выбыли из борьбы в предварительном раунде — "Торонто Мэйпл Лифс", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз", "Нэшвилл Предаторз", "Эдмонтон Ойлерз", "Виннипег Джетс" и "Миннесота Уайлд".

Ранее мы сообщали, что умер второй за лето легендарный канадский хоккеист с украинскими корнями. Члену Зала славы НХЛ Дэйлу Хаверчуку было 57 лет. Последний год своей жизни он боролся с онкологией.

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