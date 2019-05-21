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ЧМ-2019 по хоккею: прямая трансляция матча Словакия – Дания

21 мая, 16:43

Словакам нужно реабилитироваться перед родной публикой за невыход в 1/4 финала


Во вторник, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею завершится групповой этап. В группе А на арене в Кошице в 17:15 начнется поединок Словакия – Дания. Турнирного значения он не имеет – обе команды досрочно потеряли шансы как на выход в 1/4 финала, так и на понижение в классе. Таким образом соперники могут просто сыграть в свое удовольствие. Но, конечно, с более серьезным желанием должны выступить словаки, которым перед родной публикой нужно хоть как-то реабилитироваться за столь ранее прекращение борьбы за медали.

Букмекеры о матче хоккейных сборных Словакии и Дании. Фаворитом поединка, по мнению аналитиков букмекерских контор, являются хозяева ЧМ словаки. На их победу установлен коэффициент 1.30, на ничью – 6.00, на победу датчан – 8.00.

История противостояний Словакии и Дании. Прежде соперники встречались друг с другом 5 раз. Трижды победу праздновала Словакия, дважды – Дания. Однако суммарная разница шайб все-таки – в пользу датчан, 17:15.

Как сообщалось ранее, Чехия обыграла Швейцарию, забросив победную шайбу в пустые ворота. В последнем туре группового этапа команды выдали боевой и результативный матч.

Также сообщалось, что сборная Италии сотворила чудо на чемпионате мира по хоккею, не вылетев с него впервые за 12 лет. Итальянцы сумели удержаться в элитном дивизионе благодаря победному буллиту в поединке с Австрией.

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Сегодня|Спорт

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