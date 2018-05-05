ЧМ по хоккею: Финляндия громит Корею, Франция – Беларусь

Дневная сессия на чемпионате мира в Дании порадовала большим количеством шайб

В субботу, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года состоялись два очередных матча. Представитель группы А сборная Финляндии разобрала на кусочки команду Южной Кореи. А в битве команд группы В Франция без проблем разобралась с Беларусью, нанеся им второе поражение в турнире.

Финляндия – Южная Корея – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Ахо (Риикола, Терявяйнен), 2:0 – 5 Терявяйнен (Ахо), 3:0 – 28 Ахо (Терявяйнен, Рантанен), 4:0 – 32 Савинайнен (Терявяйнен, Ахо), 4:1 – 33 Свифт (Рэданск), 5:1 – 38 Нутиваара (Песонен), 6:1 – 46 Мяэналанен (Анттила, Песонен), 7:1 – 47 Капанен, 8:1 – 53 Песонен (Анттила, Мяэналанен)

Франция – Беларусь – 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Флери (Реш, Да Коста), 2:0 – 13 Да Коста (Жаниль), 2:1 – 19 Павлович (Воробей, Развадовский), 3:1 – 38 Ламперье (Эккефей, Клеро), 4:1 – 42 Манавян (Флери, Да Коста), 5:1 – 47 Гюттиг (Перре), 5:2 – 54 Воробей (Коробов, Плэтт), 6:2 – 57 Перре (Эккефей, Леклер)

Ранее сегодня состоялись два матча турнира - Швейцария вырвала победу у Австрии, Латвия оказалась сильнее Норвегии. Оба матча завершились овертаймами.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 5 мая:

Швейцария – Австрия – 3:2

Норвегия – Латвия – 2:3

Финляндия – Южная Корея – 8:1

Франция – Беларусь – 6:2

21:15 Чехия – Словакия

21:15 Дания – США