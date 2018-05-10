ЧМ по хоккею: Латвия едва не сотворила сенсацию в матче с США, Словакия разобралась с Францией

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе проходит в Дании

В Дании на чемпионате мира по хоккею 2018 года состоялись очередные матчи группового этапа. Сборная Латвии едва не сотворила настоящую сенсацию, до последнего боровшаяся с США. Лишь в овертайме американцы сломили сопротивление балтийцев.

В параллельном матче Словакия обыграла Францию и вышла на промежуточное четвертое место в группе А, что позволяет выйти в плей-офф раунд турнира.

США – Латвия – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) ОТ

Шайбы: 1:0 – 11 Крайдер (Ларкин, Дебринкат), 1:1 – 17 Балинскис (Букартс, Блюгерс), 1:2 – 23 Джериньш (Букартс, Индрашис), 2:2 – 37 Уайт (Кэйн, Дебринкат)

Словакия – Франция – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Бондра (Свитана, Буц), 2:0 – 22 Буц (Ярош, Свитана), 2:1 – 33 Клеро (Жаниль, Перре)

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в четверг, 10 мая: