Чудо продолжается: сборная Швейцарии обыграла Канаду на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 22:47

В финальном поединке швейцарцы сыграют с Швецией

Финальная сирена. Фото AFP
Финальная сирена. Фото AFP

На чемпионате мира по хоккею 2013 года сборная Швеции обыграла Швейцарию – 5:1. 20 мая у Швейцарии будет возможность взять реванш. Да что там реванш, впервые в истории завоевать золотые медали. Пока что на счету швейцарцев – два "серебра" и восемь бронзовых наград мировых первенств. К примеру, в Швеции – 10 золотых медалей, 19 серебряных и 17 бронзовых.

После сенсационной победы в четвертьфинале над Финляндией, швейцарцы продолжили творить чудеса и в полуфинале, "грохнув" Канаду. Залогом успеха стала игра в большинстве, которая принесла швейцарца две шайбы.

Канада – Швейцария – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

0:1 – 18:41 Шервей (Кукан, Унтерзандер)
1:1 – 27:20 Хорват (Пажо, Дюбуа)
1:2 – 29:40 Хофманн (Андригетто, Фиала, бол.)
1:3 – 44:14 Хаас (Диас, Андригетто, бол.)
2:3 – 57:53 Парайко (Шенн, Макдэвид)

Напомним, что во втором полуфинале сборная Швеции разгромила команду СШАДля Швеции это будет второй финал подряд. В прошлом году они стали чемпионами мира, обыграв в финале Канаду

Финал Швеция – Швейцария начнется в 21:15. Поединок за "бронзу" США – Канада стартует в 16:45.
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Сегодня|Спорт

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