"Даллас" впервые за 12 лет пробился в полуфинал НХЛ, Кубок Стэнли остался без канадских клубов

Известны уже три участника финальных серий плей-офф в конференциях

В Национальной хоккейной лиге сегодня утром по киевскому времени определились еще два участника полуфинала. Причем, произошло это в Западной конференции, где в обоих полуфинальных сериях счет был 3:3. Напомним, в конце августа Кубок Стэнли пришлось остановить ради борьбы с расизмом.

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В одной из пар "Вегас" обыграл "Ванкувер" в седьмом, решающем, матче со счетом 3:0. Так что Кубок Стэнли вновь не достанется канадскому клубу: "Кэнакс" были последним оплотом родоначальников хоккея. Во втором полуфинале на Западе все было гораздо горячее: "Даллас" одолел "Колорадо" лишь в овертайме – 5:4. Таким образом, в решающем противостоянии конференции сойдутся "Даллас Старз" и "Вегас Голден Найтс".

В Восточной конференции пока что известен один финалист – "Тампа-Бэй". "Молнии" быстро разобрались с "Бостоном" (4:1) и ждут победителя пары "Филадельфия" – "Нью-Йорк Айлендерс". Там, как и на Западе, все дошло до седьмого матча, сейчас счет ничейный – 3:3.

Недавно умер второй за лето легендарный канадский хоккеист с украинскими корнями.

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