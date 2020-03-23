День в истории спорта: сегодня – 68 лет невероятному рекорду украинца в НХЛ

В понедельник, 23 марта, хоккейный мир, который в эти дни также стоит на паузе из-за коронавируса, может отвлечься, чтобы отметить день рождения великого рекорда. 68 лет исполняется самому быстрому хет-трику в истории НХЛ, который на свой счет записал канадец украинского происхождения Билл Мосиенко.

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23 марта 1952 года в домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" нападающий "Чикаго Блэкхокс" Билл Мосиенко забросил три шайбы всего лишь за 21 секунду, поспособствовав победе своей команды со счетом 7:6. Это достижение в Национальной хоккейной лиге остается непревзойденным по сей день!

Отметим, что Уильям (Билл) Мосиенко родился 2 ноября 1921 года в Виннипеге (провинция Манитоба) в многодетной эмигрантской семье. Его отец Михаил был родом с Полтавщины и эмигрировал в Канаду еще во время Первой мировой войны, в которой принимал участие.

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В 1965-м Билл Мосиенко был включен в Зал хоккейной славы, а в 1991 году в его родном Виннипеге одна из спортивных арен, "Киватин Арена", была переименована в "Билл Мосиенко Арена". Не стало Билла в 1994 году, в возрасте 72 лет.

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Интересно, что в 2014 году в Канаде был оформлен еще более быстрый хет-трик в хоккее – три шайбы было заброшено за 10 секунд! Но это произошло не в НХЛ, а в школьной лиге Западного Онтарио. Автором достижения стал 8-летний Брейден Макинтош из команды канадского города Хановер, который трижды расписался в воротах "моряков" из Годериха. Как признался позже тренер Макинтоша, все произошло так молниеносно, что два из трех голов парнишки он даже не увидел, заговорившись с другим своим подопечным.

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Голы 8-летнего "наследника" Мосиенко

Как мы писали ранее, игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса. Хоккеисты хотят продолжить сезон летом, а до конца сентября планируют разыграть Кубок Стэнли.

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