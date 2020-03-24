День в истории спорта: сегодня – 84 года самому длинному матчу НХЛ, во время которого судья проспал гол

После 216 минут все решила шайба новичка Лиги, а зрители проснулись и бросали на лед деньги

24 марта 1936 года в Северной Америке состоялся самый продолжительный матч в истории НХЛ, который до 2017 года оставался самым длинным в истории мирового хоккея. В первом поединке серии плей-офф Кубка Стэнли между "Детройт Ред Уингз" и "Монреаль Марунз" команды провели на площадке не только 100 минут чистого времени, но еще и 116 минут 30 секунд дополнительного. В сумме – 216! В итоге встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0!

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"Детройт" и "Монреаль" в регулярке стали победителями дивизионов – Американского и Канадского – и в полуфинале плеф-офф боролись за право сыграть в решающем сражении Кубка Стэнли. "Монреаль" был действующим владельцем Кубка, но "Красные Крылья" здорово провели регулярный чемпионат, имея в составе непробиваемого вратаря Лорна Шабо. Но и его коллега из "Марунз" Норми Смит в этот вечер действовал безошибочно.

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Основное время закончилось со счетом 0:0. Цифры на табло не изменились и в первых трех овертаймах, которые тогда длились по 20 минут, а время уже перевалило за полночь. Организовывать быстрые атаки мешал и разбитый лед. К слову, именно после этого матча тренер "Детройта" Джек Адамс обратился к боссам лиги, чтобы в НХЛ ввели обязательную заливку льда в перерывах, поскольку, как выразился тренер, "отвратительный лед порождает отвратительный хоккей".



"Детройт Ред Уингз"

А тогда, 24 марта 1936 года, игрокам с каждой минутой становилось все тяжелее бегать. Лидеры уже практически валились с ног И на площадку начали выпускать молодых хоккеистов. В половине третьего утра – в концовке шестого овертайма – тренер хозяев Джек Адамс дал шанс троим молодым игрокам из разных троек, среди которых оказался и будущий герой Мад Брюнето. Он проводил только первый сезон в НХЛ и забросил всего две шайбы.





Но тут Мад неожиданно для всех пробил голкипера "Монреаля". Арбитра за воротами к тому моменту задремал и не включил красный свет. Однако главный арбитр Нелс Смит на радостях громко прокричал на всю арену: "Черт возьми, это гол!" Проснувшиеся зрители взорвались овациями на трибунах и начали бросать на лед купюры, которые тут же оказывались в руках игроков "Монреаля" – каждому члену команды, включая персонал, досталось по 22 доллара.



Шайба исторического матча

"Монреаль Марунз" в итоге проиграли эту серию, а "Ред Уингз" в финальной серии оказались сильнее "Торонто Мэйпл Лифс" (3:1) и стали обладателями трофея.

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