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"Динамо" бито: определился соперник "Донбасса" в полуфинале

Сегодня, 21:55

На чемпиона УХЛ вышел "Белый Барс". Серия продлится до четырех побед одной из команд

Белый Барс vs Динамо
Белый Барс vs Динамо. Фото: uhl.com.ua
"Динамо" бито: определился соперник "Донбасса" в полуфинале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/025/799/5c802579954b9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/025/799/5c802579954b9.png Хоккей На чемпиона УХЛ вышел "Белый Барс". Серия продлится до четырех побед одной из команд

В Белой Церкви состоялся второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф УХЛ между местным "Белым Барсом" и харьковским МХК "Динамо". Белоцерковские хоккеисты одержали вторую победу в серии (3:1), благодаря чему вышли в полуфинал, где их соперником будет чемпион регулярного первенства ХК "Донбасс".

"Белый Барс" - МХК "Динамо" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:1:0 Печерских (Арабов – больш.), 16:30, 1:1 Чердак (Олейник), 17:08, 2:1 Панченко (Ружников, Гребеник), 37:09, 3:1 Гребеник (Тимченко, Печерских), 49:50.

Полуфинальная серия "Донбасса" и "Белого Барса" продлится до четырех побед одной из команд. Первые матчи серии состоятся 12 и 14 марта в Дружковке, а 17 и 19 числа команды сыграют в Белой Церкви. В случае надобности, 23, 25 и 28 марта клубы сыграют решающие поединки. Отметим, что пятый и седьмой матчи пройдут на домашней арене действующего чемпиона Украины.

Напомним, ранее определилась первая полуфинальная пара плей-офф УХЛ. Ее составили действующий вице-чемпион Украины "Кременчук" и дебютант чемпионата "Днепр". Первые матчи серии состоятся 11 и 13 марта в Кременчуге, а 16 и 18 числа команды сыграют в Херсоне. В случае надобности  21, 24 и 27 марта клубы сыграют решающие поединки. Пятый и седьмой матчи пройдут на домашней арене кременчужан. 

Как сообщалось ранее, в Киеве полуторагодовалый мальчик стал самым юным хоккеистом Украины.

Также сообщалось, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара.

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Тег хоккей, ХК Донбасс, Динамо Харьков, Белый барс, УХЛ

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Источник:

uhl.com.ua

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