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"Динамо" нещадно разбито донецким клубом, но харьковчане наконец-то забили "Донбассу"

24 декабря, 21:11

Дубль оформил Шишлянников, а "красно-черные" пропустили от аутсайдера впервые в сезоне

"Динамо" - "Донбасс"

"Динамо" - "Донбасс" / Фото: УХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата УХЛ "Донбасс" разгромил аутсайдера первенства харьковское "Динамо" со счетом 9:1. Ранее мы рассказывали, что голевая передача вратаря помогла "Донбассу" обыграть "Днепр" в матче тура УХЛ.

В первом периоде на гол Евгения Никифорова голом ответил Михаил Геворкян, но два подряд удаления у хозяев фактически предрешили их судьбу в этом матче – за грубость Швоева и Праведного "Донбасс" наказал точными бросками Шишлянникова и Игнатенко. А заканчивали период дончане уже с тремя шайбами преимущества – вслед за партнерами отличился еще и Гончаров.

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Второй период получился менее результативным – всего одна шайба. Во втором матче за "Донбасс" отличился последний новобранец команды – Никита Милехин. А заключительная 20-минутка превратилась в избиение растерянного "Динамо". Хоккеисты "Донбасс" еще четыре раза расписался в воротах Михаила Шевчука, к слову, игравшего только со старта второго периода: дубль оформил Шишлянников, еще по голу на свой счет записали Коренчук, Карамнов и Костиков – 9:1.

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Также стоит отметить первые очки в составе донецкой команды нападающего Кирилла Бондаренко – у него ассистентский дубль. "Донбасс" обыграл "Динамо" в четвертый раз подряд в этом сезоне, но впервые пропустил от харьковской команды. Стоит отметить, что свой первый полный матч за дончан провел вратарь Александр Качула. В турнирной таблице действующие чемпионы из Донецка закрепились на втором месте.

"Динамо" — "Донбасс" 1:9
(1:4, 0:1, 0:3)
Шайбы:0:1 Никифоров (Бондаренко), 1:48; 1:1 Геворкян, 2:50; 1:2 Шишлянников (Колесниковс, -больш. 5х3), 7:56; 1:3 Игнатенко (Разумов, Бондаренко, – больш), 8:28; 1:4 Гончаров (Карамнов, Васильев), 15:07; 5:1 Карамнов (Большаков, Коренчук), 29:41; 1:6 Шишлянников (Колесниковс, Карамнов), 45:53; 1:7 Коренчук (Подзиньш, Большаков), 48:05; 1:8 Карамнов (Гончаров – больш.), 54:31; 1:9 Костиков (Мазур, Жовнир), 57:28.

Смотрите также, как "Динамо" и "Донбасс" играли в прошлом сезоне

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ХК Донбасс Динамо Харьков чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua

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