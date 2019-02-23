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"Динамо" обыграло "Ледяных Волков" в УХЛ

Сегодня, 18:44

Харьковский клуб взял реванш за поражение в Киеве

"Динамо" берет три очка дома
"Динамо" берет три очка дома. Фото: uhl.com.ua
"Динамо" обыграло "Ледяных Волков" в УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/178/6ff/5c71786ff0a20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/178/6ff/5c71786ff0a20.jpg Хоккей Харьковский клуб взял реванш за поражение в Киеве

На харьковской арене "Салтовский лед" стартовал предпоследний, 39-й тур Украинской хоккейной лиги. Пятая команда чемпионата, местное "Динамо" принимало главного аутсайдера "регулярки" киевских "Ледяных Волков".

Первый период команды начали на равных. Но уже на 12-й минуте счет в матче открыли "Волки". Прекрасным броском Артем Шабанов вывел свою команду вперед. Через 5 минут харьковчане использовали большинство и Сергей Пойманов сравнял счет в матче. 

В самом начале второй 20-минутки Алексей Сиротенко забросил вторую шайбу в ворота киевлян. Через полторы минуты его поддержал Никита Олейник, который использовал большинство своей команды – 3:1 в пользу "Динамо". А под конец периода еще две шайбы влетели в ворота Виталия Власенко. Харьковчане Александр Фирсов и Даниил Бабчук сделали счет разгромным – 5:1.

Третий период начался с атак киевлян. Свое преимущество они смогли реализовать практически сразу. Иван Федосов послал шайбу мимо Тимура Рагимова и сократил отставание гостей – 5:2. Но спустя 13 минут капитан харьковчан Владимир Чердак снял все вопросы о победителе этой встрече, забросив шестую шайбу в ворота "Волков". Но киевляне не сдались и сумели снова сократить отрыв. Александр Давыденко мощным броском установил окончательный счёт на табло – 6:3 в пользу "Динамо".

Харьковчане добывают заслуженную победу и тем самым берут реванш у соперника за последнюю очную встречу, которая проходила в Киеве.

"Динамо" – "Ледяные Волки" - 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 Шабанов (Овчинников), 11:39, 1:1 Пойманов (Сиротенко, Халин – больш.), 16:52, 2:1 Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51, 3:1 Олейник (Скрипец), 23:21, 4:1 Фирсов (Скрипец, Максименко – больш.), 35:47, 5:1 Бабчук (Халин, Пойманов – больш.), 37:05, 5:2 Федосов (Шабанов, Микульчик – больш.), 43:29, 6:2 Чердак (Халин – больш.), 56:20, 6:3 Давыденко (Шабанов, Овчинников) 56:52.

Ранее мы писали, что хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча. Павел Акользин одним ударом отправил Кирилла Петрова на лед во время матча КХЛ.

Напомним, что американские болельщики забросали игрушками хоккеистов:

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Тег хоккей, Динамо Харьков, Украинская хоккейная лига, Ледяные Волки

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Источник:

uhl.com.ua

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