"Динамо" обыграло "Львов" в четвертьфинале УХЛ

В Новояворовске состоялся второй четвертьфинальный матч серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, где местные "Галицкие Львы" принимали МХК "Динамо".

Счет в матче под занавес первого периода открыл Богдан Поддубный, реализовав большинство своей команды. На 23-й минуте, однако, Владислава Гурко пробил Евгений Абаджян, вновь сделав счет равным.



Еще в том же втором периоде, однако, "Динамо" смогло выйти вперед благодаря двум точным броскам Владимира Чердака и Алексея Сиротенко. Но настойчивость "львов" у чужих ворот дала свои плоды за 32 секунды до окончания второй двадцатиминутки, когда свою вторую шайбу в УХЛ забросил Даниил Алексейчук.



Когда на 48-й минуте матча счет сравнял Михаил Чиканцев, можно было всерьёз задуматься о том, что игра перейдёт в овертайм – настолько плотная была борьба.



Третий раз в матче "динамовцы" вышли вперед за четыре минуты до окончания игрового времени, когда здорово у чужих ворот разобрался Никита Олейник. Как ни старались "львы" сравнять счет, шайба 19-летнего форварда МХК "Динамо" стала победной в матче.

"Галицкие Львы" – МХК "Динамо" – 3:4 (0:1; 2:2; 1:1)

Шайбы: 0:1 Поддубный (Максименко, Олейник – больш.), 17:48. 1:1 Абаджян (Панченко, Чиканцев), 42:37. 1:2 Чердак, 36:46. 1:3 Сиротенко (Скребела), 38:31. 2:3 Алексейчук (Муртищев (Арабов), 39:28. 3:3 Чиканцев (Абаджян, Муртищев), 47:42. 3:4 Олейник (Чердак, Лисин), 55:51.

Вратари: Вязовов – Гурко

Счет по сумме двух матчей – 5:6

"Кременчук", обыгравший по сумме двух матчей броварских "Волков", в полуфинале встретится с белоцерковским "Белым Барсом". Харьковское "Динамо" теперь сыграет с действующим чемпионом Украины – донецким "Донбассом".



Полуфинальные серии плей-офф УХЛ пройдут до трех побед одной из команд. Поединки "Донбасс" – МХК "Динамо" состоятся 8 и 10 марта в Дружковке, обе встречи начнутся в 17:00. Другие матчи серии состоятся 13, 15 и 18 марта (в случае необходимости).

"Белый Барс" и "Кременчук" сыграют в Белой Церкви 9 и 11 марта. Начало игр – в 18:00 и 17:00 соответственно. Другие матчи серии состоятся 14, 16 и 19 марта (в случае необходимости).

Итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия