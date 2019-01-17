"Динамо" одержало рекордную победу в УХЛ
Все девять шайб в матче забросили разные хоккеисты, а капитан "Динамо" Владимир Чердак достиг отметки в 100 очков в матчах регулярного чемпионата УХЛ
30-й тур Украинской хоккейной лиги стартовал в среду поединком в Киеве, где местный клуб "Ледяные Волки" капитулировал перед харьковским "Динамо". Неделей ранее в противостоянии этих команд харьковчане установили собственный рекорд – наибольшее количество голов в одной игре (победа 5:1). Столичные хоккеисты накануне усилились семью игроками, поэтому была надежда на интригу в отчетной дуэли. Но реванша у "Волков" не получилось, более того, "динамовцы" просто смяли своего соперника.
"Динамо" побеждает 7:2 и ставит сразу два клубных рекорда: наибольшее количество голов в одном матче и самая крупная победа. В составе победителей Даниил Скрипец отдал три результативных передачи, а Алексей Сиротенко набрал три очка (1+2).
Капитан МХК "Динамо" Владимир Чердак первым в истории харьковской команды сумел набрать 100 очков в поединках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Шестая шайба "динамовцев" в исполнении Чердака в поединке против "Ледяных Волков" стала для него юбилейной. В прошлом сезоне Чердак набрал в течении регулярного чемпионата 93 (44+49) очка, в этом розыгрыше первенства на его счету уже 7 (5+2) очков в 10 матчах. Отметим, что с учетом плей-офф на счету капитана 105 (52+53) очков.
"Ледяные Волки" – МХК "Динамо" 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)
Шайбы: 0:1 Пойманов (Скрипец, Сиротенко), 10:45. 0:2 Сиротенко (Скрипец), 18:20. 0:3 Халин (Сиротенко, Поддубный), 23:00. 1:3 Микульчик (Овчинников, Давыденко), 16:48. 1:4 Новиков (Олейник), 43:48. 1:5 Геворкян (Колядинский), 53:30. 1:6 Чердак (Олейник, Новиков), 53:52. 1:7 Кобиков (Чердак, Скрипец), 56:14. 2:7 Давиденко (Овчинников), 58:22.
Напомним, что в среду женская сборная Украины пробилась на чемпионат мира спустя 24 года.
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