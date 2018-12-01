"Динамо" в Харькове упустило победу в 21-м туре чемпионата Украины

В поединке Украинской хоккейной лиги "Белый Барс" показал себя в третьем периоде

В Харькове состоялся матч 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Динамо" – "Белый Барс". Ранее команды трижды встречались в турнире, и всегда победа оставалас за хозяевами площадки.

До заброшенной шайбы матч проходил на встречных курсах, с большим количеством борьбы и высокой игрой линии защиты. В середине второго периода дебютную шайбу в составе "Динамо" забросил Руслан Забулонов, реализовавший удаление Ивана Панова.

Едва только выйдя из бокса штрафников, в первой же смене тот же Иван Панов восстановил паритет на табло. Правда, на перерыв "Барсы" ушли все же в роли догоняющих – первую шайбу после возвращения в харьковский клуб забросил капитан "Динамо" Владимир Чердак.

На старте третьего периода "Белый Барс" усилиями Назара Ружникова сравнял счет. Игра, равная как по моментам, так и по счету, продолжалась до 56-й минуты, когда Сергей Логач вывел "Белый Барс" вперед.

На последних секундах Александр Куликов выпустил еще одного полевого игрока вместо голкипера, но вместо того чтобы отыграться, хозяева пропустили – Никита Лесников отправил шайбу в пустые ворота.

Теперь отрыв белоцерковцев от преследующих их динамовцев – уже 9 очков.

"Динамо" – "Белый Барс" – 2:4 (0:0; 2:1; 0:3)

Шайбы: 1:0 Забулонов (Халин, Олейник – больш.), 32:49. 1:1 Панов, 33:17. 2:1 Чердак (Сиротенко – шест. полевой), 34:24. 2:2 Ружников (Дурдыев, Панченко), 41:25. 2:3 Логач (Панов, Качан), 55:00. 2:4 Лесников (Тимченко – пустые ворота), 59:39.

"Динамо": Гурко; Скрипец – Дегтярев, Забулонов – Бабчук, Наливайко – Лисин, Шматько; Чердак (К) – Халин – Олейник, Худяков – Максименко (А) – Кобиков, Колядинский – Сиротенко – Пойманов, Скребела, Гайдамака.

"Белый Барс": Кучер; Таран (А) – Гребеник, Логач – Ядловский (А), Васильев – Грицюк, Гриценко – Буняк; Дурдыев – Ружников – Тимченко (К), Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Андрощук – Бородай, Панов – Печерских – Арабов.

Напомним, что буквально вчера появилась информация о назначении на пост главного тренера "Динамо" Александра Куликова – известного украинского специалиста.