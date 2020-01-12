Для "акулы" и 1700 не рекорд: форвард "Сан-Хосе" подпирает в НХЛ Яромира Ягра и Мессию Мессье

Патрик Марло / Фото: Reuters

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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Сан-Хосе Шаркс" и "Даллас Старз" (2:1) стал 1700-м в лиге для нападающего "Сан-Хосе" Патрика Марло. Ветеран "акул" стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж и отметил это дело заброшенной шайбой. Ранее мы писали, что в матче НХЛ вратарь-гигант забил "парашютом" через все поле.

Рекорд по сыгранным поединкам принадлежит канадскому Мистеру хоккей Горди Хоу (1767), чья карьера в сумме растянулась на 35 лет, второе место занимает другой канадский Мессия – Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает чешский нападающий, который выиграл все за свою карьеру – от Кубка Стэнли до олимпийского "золота" – Яромир Ягр (1733). В топ-5 также входит Рон Фрэнсис (1731).

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира с Канадой Марло был выбран в первом раунде драфта НХЛ-1997 "Сан-Хосе" под вторым номером, и выступал за "Шаркс" на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с "Сан-Хосе" впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где "Шаркс" уступили в шести матчах "Питтсбург Пингвинз".

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После 19 сезонов и 1493 матчей в составе "акул", 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трехлетний контракт с "Торонто Мейпл Лифс" на общую сумму 18,75 млн долларов, но летом 2019 года Патрик покинул "Торонто" и вернулся в родной клуб. 40-летний Марло стал шестым игроком в истории, сыгравшим 800 матчей в НХЛ кряду.

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