"Днепр" и "Белый Барс" забросили одиннадцать шайб

Херсонский клуб вышел на первое место в УХЛ

"Днепр" и "Барс" устроили сверхрезультативный матч. Фото: uhl.com.ua

"Днепр" и "Белый Барс" забросили одиннадцать шайб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/837/624/5c68376249134.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/837/624/5c68376249134.png 2019-02-16T18:17:18+02:00 Хоккей Херсонский клуб вышел на первое место в УХЛ

16 февраля в Херсоне прошел стартовый матч 37-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором недавний лидер чемпионата "Днепр" принимал на своей площадке крепкого середняка турнира "Белый Барс".

Гости хорошо начали поединок и смогли повести в счете после точного броска Ярослава Панченко. "Днепр" пришел в себя через 5 минут, когда Никита Макарицкий исполнил сольный проход к воротам соперника. Тем не менее, именно "Барсы" ушли на перерыв в статусе лидера. Подопечные Константина Буценко реализовали большинство усилиями Юрия Качана – 1:2.

Во втором периоде страсти на льду еще больше накалялись, что вылилось в большое количество удалений. В общей сложности вторая 20-минутка длилась порядка часа чистого времени. Арбитры часто пересматривали видеоповторы, а в одном из эпизодов было разбито защитное стекло над бортиком. В рванном темпе преуспели херсонцы, которые не только отыгрались, но и вышли вперед на два гола после ударов Дмитрия Пугачёва, Ивана Золотухина в большинстве и Никиты Коваленко – 4:2.

Еще больше голов зрители увидели в третьем игровом отрезке. Сперва камбек совершили игроки "Белого Барса", которые на старте периода дважды отличились в воротах Олега Петрова. Владислав Куцевич оформил численное преимущество, а Евгений Тимченко сравнял счет дальним броском. Николай Коляда воспользовался ошибкой обороны гостей и забил в пятый раз. Под конец встречи "Белый Барс" снял голкипера и сразу же ошибся - Никита Макарицкий оформил дубль, забив в пустые ворота. Но Юрий Качан за несколько мгновений до финальной сирены сократил отставание и установил окончательный итог противостояния – 6:5.

Таким образом, "Днепр" вышел на первое место в таблице УХЛ – 84 очка (37 матчей), далее "Донбасс" – 83 (35), "Кременчук" – 81 (35), "Белый Барс" – 39 (36), "Динамо" – 24 (35) и "Ледяные Волки" – 10 (36).

"Днепр" - "Белый Барс" – 6:5 (1:2, 3:0, 2:3)

Шайбы: 0:1 Панченко (Ружников, Бородай), 07:57. 1:1 Макарицкий (Матусевич, Коваленко), 12:51. 1:2 Качан (Лесников, Куцевич – больш.), 18:33. 2:2 Пугачёв (Коваленко, Макарицкий), 28:26. 3:2 Золотухин (Жвачкин, Сирченко – больш.), 35:04. 4:2 Коваленко (Дунаев, Целогородцев), 36:52. 4:3 Куцевич (Качан, Таран – больш.), 41:12. 4:4 Тимченко (Грицюк), 47:56. 5:4 Коляда (Макарицкий, Жвачкин), 51:12. 6:4 Макарицкий (Пугачев, Матвиенко – пустые ворота), 58:30. 6:5 Качан (Таран, Тимченко), 59:48.

Ране мы писали, что хоккеист из Казахстана отправил россиянина в нокдаун ударом в голову прямо во время матча.

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