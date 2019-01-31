"Днепр" прерывает суперсерию "Донбасса", "Динамо" бьет аутсайдера: обзор матчей УХЛ

Дончане прервали 17-матчевую победную серию, уступив на выезде лидеру УХЛ "Днепру" в серии буллитов

"Днепр" - "Донбасс" - 3:2 по буллитам. Фото: uhl.com.ua

"Днепр" прерывает суперсерию "Донбасса", "Динамо" бьет аутсайдера: обзор матчей УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2d2/8cb/5c52d28cb8f42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2d2/8cb/5c52d28cb8f42.jpg 2019-01-31T13:02:00+02:00 Хоккей Дончане прервали 17-матчевую победную серию, уступив на выезде лидеру УХЛ "Днепру" в серии буллитов

В среду в чемпионате Украины по хоккею прошли два поединка УХЛ. В одном встречались лидеры сезона "Днепр" и "Донбасс", а в другом играли аутсайдеры чемпионата харьковское "Динамо" и киевские "Ледяные Волки".

"Динамо" в одну шайбу обыгрывает "Ледяных Волков"

Уже на 3-й минуте встречи счет открыл Алексей Сиротенко, добив игровой снаряд в ворота после броска Богдана Наливайко. Следующую шайбу зрителям пришлось ждать до середины второго периода, когда "Ледяным Волкам" удалось сравнять счет – Иван Федосов реализовал численное преимущество своей команды.

Самым результативным выдался заключительный период матча. Сначала в воротах Виталия Власенко дважды, усилиями Сергея Пойманова и Дмитрия Халина, отличились харьковчане, и к 52-й минуте счет на табло был 3:1. Однако буквально в течение пары минут "Ледяным Волкам" удалось отыграться: сначала шайбу забросил Александр Найденов, а затем штрафной бросок реализовал Алексей Овчинников.

Равный счет на табло держался до 58-й минуты, когда забросил Никита Олейник. Этот гол прервал 16-матчевую "сухую" серию нападающего харьковчан и принес победу МХК "Динамо".

МХК "Динамо" – "Ледяные Волки" 4:3 (1:0; 0:1; 3:2)

Шайбы: 1:0 Сиротенко (Халин, Наливайко), 02:02. 1:1 Федосов (Микульчик, Шабанов – больш.), 28:04. 2:1 Пойманов (Сиротенко, Халин), 46:39. 3:1 Халин (Пойманов), 51:13. 3:2 Найденов (Дворник, Бурнатов), 51:22. 3:3 Овчинников (штрафн. бросок), 54:38. 4:3 Олейник (Скрипец, Фирсов), 57:36.

"Днепр" в серии буллитов обыграл "Донбасс"

В первом периоде команды присматривались друг к другу, уделяя внимание, прежде всего, обороне собственных ворот. Немного предпочтительнее смотрелись подопечные Сергея Витера, но хозяева сдерживали атаку противника.

В схожем ключе прошла и вторая 20-минутка. Острые голевые моменты создавались не так часто, как этого бы хотели рядовые болельщики хоккея. Неточность спортсменов и надежная игра Олега Петрова и Богдана Дьяченко в рамке оставили зрителей без голов и во втором периоде.

Такие матчи всегда заканчиваются на первой шайбе, затем – настоящий триллер с непредсказуемым финалом. Именно так и произошло в Херсоне. Сперва гости благодаря точному удару Владислава Гончарова вырвались вперед. Но через 14 секунд пришла "ответка" от "Днепра" – Илья Декало мощно выстрелил с синей линии и попал точно в цель. И тут же "Донбасс" забивает во второй раз: Владимир Романенко самостоятельно разобрался возле ворот соперника и бросил мимо Олега Петрова – 1:2.

Хозяева большими силами пошли в атаку, и могли поплатиться за это – дончане несколько раз убегали от защиты противника, но не могли забросить шайбу в третий раз. Херсонцы в свою очередь желаемого добились, когда реализовали двойное большинство: завершил затяжную комбинацию Руслан Ромащенко. До конца периода оба клуба так и не забили.

В овертайме зрители стали свидетелями настоящих качелей, где отличиться могла каждая команда. Однако судьбу противостояния спортсмены таки выясняли в серии послематчевых буллитов. И здесь у хозяев осталось больше сил и нервов – "Днепр" дважды забросил в ворота Дьяченко, в то время как Олег Петров лишь однажды не выручил своих партнеров. Победный буллит на счету Дмитрия Пугачева.

3:2 – "Днепр" сохраняет первую позицию в регулярном чемпионате и отрывается от дончан на четыре очка. Коллектив Сергея Витера впервые за два с половиной месяца проиграл в регулярном первенстве.

"Днепр" – "Донбасс" 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Гончаров (Игнатенко, Захаров), 41:34. 1:1 Декало (Золотухин, Белоусов), 41:46. 1:2 Романенко, 43:05. 2:2 Ромащенко (Бондаренко, Дунаев – больш. 2), 55:59.

Напомним, что 34 тур Украинской хоккейной лиги завершится в Белой Церкви, куда к местным "барсам" приедет "Кременчук". Начало – в 18:40.

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