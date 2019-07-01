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"Днепр" усилился победителем Континентального кубка

1 июля, 22:42

В херсонский клуб перешел белорусский форвард Александр Каракулько

Александр Каракулько переехал из Беларуси в Украину. Фото ХК "Динамо"
Александр Каракулько переехал из Беларуси в Украину. Фото ХК "Динамо".

Клубы Украинской хоккейной лиги продолжают комплектование команд накануне нового сезон. Херсонский "Днепр" подписал контракт с нападающим Александром Каракулько. Прошлый сезон хоккеист провел в "Динамо-Молодечно", занявшем четвертое место в белорусской Экстралиге: в 46 матчах нападающий набрал 27 (7+20) очков при показателе полезности -1.

Также ранее Каракулько выступал в составе минской "Юности", с которой в 2016 году становился чемпионом Беларуси, а в последующих двух сезонах выигрывал серебряные медали. 

Всего в сильнейшей лиге Беларуси 24-летний игрок провел 189 матчей, в которых набрал 91 (39+52) очко и заработал показатель полезности +19. Также в активе Каракулько 59 игр в Высшей лиге Беларуси и 165 матчей в МХЛ в составе минского МХК "Юность". 

В 2018 году с "Юностью" форвард стал обладателем Континентального кубка, сыграв все шесть матчей турнира. Тогда хоккеист отметился победной шайбой в первом матче Суперфинала против итальянского "Риттен Спорт".

В 2012 году Каракулько выступал в юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира в Дивизионе 1Б, с которой завоевал золотую медаль первенства, став лучшим бомбардиром и снайпером команды. В сезонах 2012/13 и 2013/14 призывался в молодежную сборную Беларуси на чемпионаты мира в Дивизионе 1Б, выиграв серебряные и бронзовые медали соответственно.

Напомним, что ранее "Донбасс" получил право проведения второго раунда Континентального кубка. Турнир состоится в Броварах.

Ранее мы писали, что автор первой шайбы "Донбасса" в КХЛ вернулся в украинский клуб. Евгений Белухин спустя пять лет возвращается в хоккейный клуб "Донбасс".

Также мы писали, что финский журналист съел газету, в которой прочил своей сборной провал на победном чемпионате мира. Филип Саксен предрекал команде Суоми четвертьфинал, а она взяла "золото" турнира, одолев в финале Канаду.


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Тег хоккей, хоккеист, ХК Днепр

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Источник:

uhl.com.ua

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