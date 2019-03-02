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"Днепр" выиграл первый матч плей-офф УХЛ

Сегодня, 18:10

Херсонский клуб в гостях разгромил "Ледяных Волков"

Поединок плей-офф УХЛ
Поединок плей-офф УХЛ. Фото: uhl.com.ua
"Днепр" выиграл первый матч плей-офф УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aaa/fcc/5c7aaafccc4dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aaa/fcc/5c7aaafccc4dd.jpg Хоккей Херсонский клуб в гостях разгромил "Ледяных Волков"

В Киеве прошел стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Главный аутсайдер чемпионата "Ледяные Волки" принимали третью команду чемпионата херсонский "Днепр".

Первый период встречи начался с атак гостей, которые уже на 3-й минуте поединка, благодаря броску Никиты Коваленко вышли вперед. Через три минуты счет в матче удвоил Евгений Зык, который забросил свою дебютную шайбу в УХЛ. А уже на 13-й минуте периода Дмитрий Пугачев реализовал большинство своей команды – 3:0.

Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. На 4-й минуте периода Иван Золотухин сделал счет на табло – 4:0. А через 11 минут Алексей Овчинников реализовал большинство "Волков" и ввел немного интриги в игру.

Третий период начался со стартового натиска на ворота хозяев, что привело к трем закинутым шайбам в ворота киевлян. Результативными ударами в составе "Днепра" отметились Андрей Жвачкин и дважды Дмитрий Пугачев. "Волки" так и не смогли отойти от психологического удара и не нашли силы для результативных действий. 7:1 – победа херсонцев на классе, которые открыли счет в четвертьфинальной серии плей-офф в свою пользу. 

Следующий матч этой серии команды сыграют в Херсоне 5 марта.

"Ледяные Волки" - "Днепр" - 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) 

Шайбы: 0:1, Коваленко (Жвачкин), 2:16; 0:2, Зык (Ромащенко, Бондаренко), 6:20; 0:3 Пугачёв (Ромащенко), 12:24; 0:4 Золотухин (Пугачёв, Коваленко), 23:38; 1:4 Овчинников (Боронило – больш.), 34:46; 1:5 Жвачкин (Декало, Коваленко – больш.), 40:56; 1:6 Пугачёв (Дунаев – больш.), 41:21; 1:7 Пугачёв (Ромащенко, Зык), 46:28.

Ранее мы давали ТОП-5 проспектов Украинской хоккейной лиги.

Кстати, чемпионат Украины по хоккею на открытых водоемах провели в Тернополе:

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Тег хоккей, Украинская хоккейная лига, ХК Днепр, Ледяные Волки

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Источник:

uhl.com.ua

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