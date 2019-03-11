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"Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ

Сегодня, 23:17

Херсонцы выиграли у "Кременчука" первый матч полуфинала чемпионата Украины

"Днепр" добывает победу в Кременчуге
"Днепр" добывает победу в Кременчуге. Фото: uhl.com.ua
"Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6d0/592/5c86d05927cfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6d0/592/5c86d05927cfc.jpg Хоккей Херсонцы выиграли у "Кременчука" первый матч полуфинала чемпионата Украины

В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором ХК "Кременчук" принимал "Днепр". Ранее херсонцы в двух матчах переиграли "Ледяных Волков", и прошли в следующий этап плей-офф.

Уже на третьей минуте встречи гости вышли вперед: Кирилл Бондаренко подобрал шайбу после проигранного Иваном Дунаевым вбрасывания, и с неудобной руки отправил игровой снаряд в дальний угол ворот над плечом Георгия Бояршинова.

Свое преимущество херсонцы удвоили в концовке второго периода. Алексей Черемнов отдал передачу ровно на клюшку Руслану Ромащенко, который забросил свою первую шайбу в розыгрышах плей-офф УХЛ.

На 46-й минуте прессинг "горожан" дал результат – Ивану Савченко удалось застать врасплох Олега Петрова и сократить отставание до одной шайбы.

За считанные секунды до окончания игры Александр Савицкий выпустил шестого полевого игрока, однако вместо того чтобы отыграться, "Кременчук" пропустил – Иван Дунаев обокрал защитника, и из своей зоны отправил шайбу в сетку ворот.

Таким образом "Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии, которая продлится до четырех побед одной из команд. Следующий матч команды сыграют 13 марта в Кременчуге, начало встречи – в 18:30. 

"Кременчук" – "Днепр" - 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Дунаев), 02:41. 0:2 Ромащенко (Черемнов, Макарицкий), 36:12. 1:2 Савченко (Ворона, Гриценко), 45:27. 1:3 Дунаев – пустые ворота.

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Тег хоккей, ХК Кременчук, Украинская хоккейная лига, ХК Днепр

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Источник:

uhl.com.ua

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