"Донбасс" – "Динамо" и другие матчи последнего тура регулярного чемпионата УХЛ

Анонс матчей 40-го тура Украинской хоккейной лиги.

"Кременчук" – "Галицкие Львы"

27 и 28 февраля, 18:00, ТВ: xsport.ua

Этим командам предстоит сыграть дважды – сначала, ранее перенесенный, поединок 27-го тура, а потом матч заключительного 40-го тура УХЛ. Кременчужане, после трудного матча с дончанами, в котором подопечные Александра Савицкого уступили в серии послематчевых бросков, будут настроены только на положительный результат. "Львы", в свою очередь, приедут в Кременчуг после разгромного поражения от "Белого Барса" со счетом 0:8, что не могло не пошатнуть настрой команды Михаила Чиканцева.

Что касается матчей между этими командами, то новояворовский клуб смог вырвать победу у кременчужан лишь однажды, когда исход поединка решился в дополнительное время. Способны ли "Львы" нанести кременчугскому клубу второе поражение за всю историю встреч между этими командами, мы узнаем уже 27-го февраля.

"Белый Барс" – "Волки"

28 февраля, 18:45, ТВ: xsport.ua

Фактически все встречи этих команд заканчивались для "Волков" разгромно, и "Барсы", не уставая, отправляли в ворота броварского клуба шайбу за шайбой. Однако, на данном этапе чемпионата подопечные Николая Сидорова не просто добавили, но и вполне способны покушаться на очки в поединках с лидерами турнирной таблицы.

В матче предыдущего тура УХЛ команда из Броваров была близка к своей первой победе над МХК "Динамо", но харьковчанам в конце поединка все-таки удалось выйти вперед и переиграть противника. Также "Волки" могут похвастаться уверенной победой над "Галицкими Львами", которая стала третьей в сезоне для броварского клуба.

Что касается "Белого Барса", то за спиной у белоцерковцев разгромная победа над "Львами" – в поединке 39-го тура УХЛ подопечные Константина Буценко забросили в ворота новояворовцев 8 безответных шайб. А до этого белоцерковская команда смогла нанести первое в сезоне поражение "Донбассу", тем самым прервав уникальную беспроигрышную серию дончан.

"Донбасс" – МХК "Динамо"

28 февраля, 19:30, ТВ: Xsport

Заключительный поединок регулярного чемпионата УХЛ состоится в Дружковке между лидером текущего чемпионата "Донбассом" и харьковским МХК "Динамо".

После двух не самых удачных поединков, дончане будут крайне мотивированы на победу, тем более в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. До этого донецкий клуб впервые в текущем сезоне потерпел поражение от "Белого Барса", а в матче 39-го тура УХЛ с трудом смог вырвать победу у "Кременчука" в серии послематчевых бросков.

МХК "Динамо", в свою очередь, в нелегком поединке обыграло команду из Броваров, завладев преимуществом только под конец матча.

Если говорить о встречах этих команд, то харьковчане были близки к победе лишь однажды, а все остальные поединки проходили под полным контролем дончан, и заканчивались уверенными победами лидера текущего чемпионата.

Ранее определились все пары первого раунда плей-офф УХЛ: 2-го марта сыграют МХК "Динамо" с "Галицкими Львами", а 3-го числа первый поединок своего противостояния проведут ХК "Кременчук" и "Волки".

Ранее украинская хоккейная лига представила уникальный логотип для серии плей-офф.