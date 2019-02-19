"Донбасс" громит "Белый Барс" и выходит в лидеры УХЛ
"Донбасс" добыл уверенную победу в Белой Церкви, забросив шесть шайб
В рамках 38-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде обыграл белоцерковский "Белый Барс". Эта победа вывела команду Сергея Витера на чистое первое место в турнирной таблице в регулярной части сезона. В первом периоде единственную шайбу смог забросить центрфорвард первого звена Вадим Мазур. Самой результативной тройкой оказалось сочетание Манукян-Захаров-Костиков, которые забросили три переломные шайбы во втором периоде. Добил хозяев в заключительной двадцатиминутке Артем Пуголовкин, который оформил дубль.
Уже завтра, 20 февраля, "Донбасс" вновь сыграет против "Белого Барса", но уже в рамках перенесенного матча 23-го тура УХЛ.
"Белый Барс" – "Донбасс" 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – Мазур (Коренчук, Дьяченко – бол. 4х3) – 16:39, 1:1 – Бородай (Ружников) – 29:54, 1:2 – Костиков (Захаров, Манукян) – 33:48, 1:3 – Манукян (Захаров) – 37:10, 1:4 – Захаров (Костиков) – 39:14, 1:5 – Пуголовкин (Гончаров – бол.) – 50:53, 1:6 – Пуголовкин (Мазур) – 56:46.
"Белый Барс": Кучер (Качула – с 40:00); Васильев – Ядловский (А), Гребеник – Таран (А), Логач – Грицюк, Гриценко – Собко; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко (К), Панов – Дурдыев – Ромахин.
"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Александров – Романенко, Игнатенко – Гончаров, Жовнир – Григорьев, Воронин – Мостовой; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Костиков, Пуголовкин – Кузьмик – Никифоров, Денискин – Карпенко – Разумов.
А в понедельник профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17:
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