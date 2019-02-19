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"Донбасс" громит "Белый Барс" и выходит в лидеры УХЛ

Сегодня, 21:58

"Донбасс" добыл уверенную победу в Белой Церкви, забросив шесть шайб

"Белый Барс" - "Донбасс" 1:6. Фото hcdonbass.com
"Белый Барс" - "Донбасс" 1:6. Фото hcdonbass.com.
"Донбасс" громит "Белый Барс" и выходит в лидеры УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c5e/84c/5c6c5e84c3e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c5e/84c/5c6c5e84c3e1a.jpg Хоккей "Донбасс" добыл уверенную победу в Белой Церкви, забросив шесть шайб

В рамках 38-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде обыграл белоцерковский "Белый Барс". Эта победа вывела команду Сергея Витера на чистое первое место в турнирной таблице в регулярной части сезона. В первом периоде единственную шайбу смог забросить центрфорвард первого звена Вадим Мазур. Самой результативной тройкой оказалось сочетание Манукян-Захаров-Костиков, которые забросили три переломные шайбы во втором периоде. Добил хозяев в заключительной двадцатиминутке Артем Пуголовкин, который оформил дубль.

Уже завтра, 20 февраля, "Донбасс" вновь сыграет против "Белого Барса", но уже в рамках перенесенного матча 23-го тура УХЛ.

"Белый Барс" – "Донбасс" 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Мазур (Коренчук, Дьяченко – бол. 4х3) – 16:39, 1:1 – Бородай (Ружников) – 29:54, 1:2 – Костиков (Захаров, Манукян) – 33:48, 1:3 – Манукян (Захаров) – 37:10, 1:4 – Захаров (Костиков) – 39:14, 1:5 – Пуголовкин (Гончаров – бол.) – 50:53, 1:6 – Пуголовкин (Мазур) – 56:46.

"Белый Барс": Кучер (Качула – с 40:00); Васильев – Ядловский (А), Гребеник – Таран (А), Логач – Грицюк, Гриценко – Собко; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко (К), Панов – Дурдыев – Ромахин.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Александров – Романенко, Игнатенко – Гончаров, Жовнир – Григорьев, Воронин – Мостовой; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Костиков, Пуголовкин – Кузьмик – Никифоров, Денискин – Карпенко – Разумов.

А в понедельник профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17:

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Тег ХК Донбасс, Белый барс, УХЛ

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Источник:

ХК "Донбасс"

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