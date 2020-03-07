"Донбасс" – "Кременчук": онлайн трансляция матча лидеров УХЛ в последнем туре "регулярки"

Матч Украинской хоккейной лиги "Донбасс" – "Кременчук" пройдет 7 марта в Дружковке, начало встречи в 18:30. На этой неделе в рамках 40-го тура проходят заключительные поединки нынешнего регулярного чемпионата УХЛ. И хоть на положение команд в турнирной таблице эти матчи уже не повлияют, однако все клубы хотят закончить "регулярку" на положительной ноте.

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В Дружковке в битве за престиж сойдутся лидеры чемпионата Украины – "Донбасс" и "Кременчук". Отметим, что кременчужане после разгрома над "Ледяными Волками" досрочно выиграли регулярный чемпионат, а донецкая команда финиширует на втором месте.

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Трансляция матча "Донбасс" – "Кременчук"

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