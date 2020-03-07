Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

"Донбасс" – "Кременчук": онлайн трансляция матча лидеров УХЛ в последнем туре "регулярки"

7 марта, 18:21

Алексей Трофименко

Битва за престиж в последнем матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги

Матч Украинской хоккейной лиги "Донбасс" – "Кременчук" пройдет 7 марта в Дружковке, начало встречи в 18:30. На этой неделе в рамках 40-го тура проходят заключительные поединки нынешнего регулярного чемпионата УХЛ. И хоть на положение команд в турнирной таблице эти матчи уже не повлияют, однако все клубы хотят закончить "регулярку" на положительной ноте.

Читайте также: Девушки хоккеистов УХЛ – фото самых красивых

В Дружковке в битве за престиж сойдутся лидеры чемпионата Украины – "Донбасс" и "Кременчук". Отметим, что кременчужане после разгрома над "Ледяными Волками" досрочно выиграли регулярный чемпионат, а донецкая команда финиширует на втором месте.

Реклама

Трансляция матча "Донбасс" – "Кременчук"

Ранее мы писали, что играющий президент украинского хоккейного клуба феерит на воротах: видео сейвов Андрея Хапкова доступно на нашем сайте.

Смотрите сюжет: история близнецов-хоккеисток

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трансляция ХК Донбасс видеотрансляция УХЛ ХК Кременчук

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лиги
Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лигиХоккей
Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матча
Коньком в лицо: украинец из НХЛ получил жуткую травму во время матчаХоккей
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мира
Украинки с разгромом покидают второй Дивизион чемпионата мираХоккей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителей
Швейцария страдает от коронавируса: футбольный чемпионат отменен, хоккей будет без зрителейФутбол
Последний полет
Последний полет "Карманной ракеты": в Канаде умер рекордсмен по победам в Кубке СтэнлиХоккей
Едва не догнали:
Едва не догнали: "Кременчуг" выиграл регулярный чемпионат по хоккею, "Донбасс" стал вторымХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...