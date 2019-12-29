"Донбасс" на характере вырвал победу по буллитам у лидеров чемпионата Украины из "Кременчуга"

Команда Сергея Витера дважды отыгрывалась в основное время и смогла взять свое "в лотерее"

"Донбасс" дважды отыгрывался в матче с "Кременчугом" / Фото: УХЛ

В воскресенье в Украинской хоккейной лиге состоялся матч лидеров: "Донбасс" в Дружковке принимал "Кременчуг". Перед встречей хозяева занимали третье место, на одно очко отставая от херсонского "Днепра", а гости уверенно шли на первой позиции с солидным отрывом от конкурентов. К слову, недавно голевая передача вратаря помогла "Донбассу" обыграть "Днепр" .

Подопечные Александра Савицкого дважды выходили вперед: шайбы забрасывали Александр Пукс и Глеб Бондарук. Но Никита Милехин и Илья Коренчук во втором периоде восстанавливали равновесие – 1:1 и 2:2. В упорной борьбе поединок докатился до овертайма, а затем и серии буллитов. И тут удача улыбнулась "Донбассу" – 3:2, а решающий гол на счету того-таки Милехина.

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Эта победа позволила коллективу Сергея Витера выйти на второе место чемпионата Украины, обойдя "Днепр". Причем донецкая команда провела на один матч меньше. "Кременчуг" же потерпел первое поражение в сезоне по буллитам.

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