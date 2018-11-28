"Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс" в чемпионате УХЛ

Дончане на выезде забросили пять шайб в ворота команды из Белой Церкви

27 ноября матчем между "Белым Барсом" и "Донбассом" стартовал 20 тур чемпионата Украины по хоккею. Матч команды начали на равных, создавая острые моменты у ворот противников. Хозяева достаточно много времени проводили в зоне своего оппонента, однако счет заброшенным шайбам открыл капитан дончан Виктор Захаров, который реализовал большинство.

Во втором периоде дончанам удалось отправить еще три шайбы в ворота Кирилла Кучера. Оторваться в счете хоккеисты "Донбасса" смогли благодаря голам Севастьяна Карпенко, Александра Костикова и Ильи Гончарова. "Белый Барс", в свою очередь, смог ответить только одной заброшенной шайбой – Павел Таран своим фирменным броском от синей линии лишил Богдана Дьяченко шанса на "сухарь" в этом матче.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию предыдущей – дончане только наседали на ворота Кирилла Кучера и старались увеличить счет. В середине периода Дмитрий Игнатенко в большинстве забросил пятую шайбу в ворота противника.

Напомним, что следующий поединок 20 тура состоится 28 ноября, в 18:30 в Кременчуге, где местный "Кременчук" примет "Ледяных Волков".

"Белый Барс" – "Донбасс" 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 Захаров (Гончаров, – больш.), 19:20; 0:2 Карпенко (Денискин), 25:20; 0:3 Костиков (Кирющенков, Захаров), 27:15; 0:4 Гончаров (Костиков), 30:05; 1:4 Таран (Васильев, Тимченко, -больш.), 33:29; 1:5 Игнатенко (Кирющенков, Захаров, – больш.), 48:53.