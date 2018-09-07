"Донбасс" обыграл "Белый Барс" на старте турнира в Дружковке

На дружковском "Альтаире" состоялся матч предсезонного турнира Donbass Open Cup-2018, в котором "Донбасс" принимал "Белый Барс".

Сама игра вышла довольно напряженной. В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, однако борьбы было в избытке, что вылилось в обилие удалений. Счет был открыт лишь во втором периоде. После результативной игры в Кубке Беларуси снова отличилась тройка Лялька-Смирнов-Денискин, хотя Андрей в своей атаке проявил индивидуальное мастерство.

Самым результативным вышел третий период матча, в котором "Барсы" сначала сравняли счет, а затем снова оказались в роли догоняющих. Шайбы забросили Логач, Лялька, а дебютный гол за "Донбасс" в свой актив записал защитник Владислав Гончаров. Позже хоккеисты Константина Буценко смогли сократить отставание до минимального, но все-таки уступили в основное время.

Лучшими игроками матча стали вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко и защитник "Белого Барса" Максим Ядловский.

"Донбасс" – "Белый Барс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Денискин (Романенко), 23:00, 1:1 – Логач (Ядловский, Тимченко), 45:39, 2:1 – Лялька (Денискин), 49:20, 3:1 – Гончаров, 50:00, 3:2 – Тимченко (Печерских, Качан), 53:50.

"Донбасс": Дьяченко (Косенко) – Гончаров, Романенко – Кирющенков, Кузьмик, Коренчук; Воронин, Александров – Лялька, Смирнов, Денискин; Григорьев, Фирсов – Луговой, Карпенко, Захаров; Ордынский, Жовнир – Новиков, Мазур, Свищев.

"Белый Барс": Кучер (Китаев) – Логач, Ядловский – Дурдыев, Качан, Тимченко; Гребеник, Таран – Панченко, Арабов, Лесников; Васильев, Гриценко – Генералов, Буценко, Бородай; Давыденко, Татарин – Панов, Печерских, Ромахин.

Во втором матче дня "Земгале" был сильнее "Кременчука" – 7:4.

Ранее мы писали, что белорусскую команду обвинили в краже полотенец и чайника после матча Лиги чемпионов.