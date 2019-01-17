"Донбасс" обыграл лидера сезона и обострил интригу в борьбе за первое место в УХЛ

"Донбасс" в буллитной серии победил "Днепр" и сократил отставание в турнирной таблице до четырех очков, имея игру в запасе

"Донбасс" обыграл лидера сезона "Днепр". Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" обыграл лидера сезона и обострил интригу в борьбе за первое место в УХЛ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/037/605/5c403760528e6.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/037/605/5c403760528e6.jpg 2019-01-17T10:07:09+02:00 Хоккей "Донбасс" в буллитной серии победил "Днепр" и сократил отставание в турнирной таблице до четырех очков, имея игру в запасе

В среду в Дружковке состоялся второй поединок 30-го тура чемпионата Украины по хоккею между лидерами турнирной таблицы "Донбассом" и "Днепром". Много шайб болельщики не увидели – по одной в двух стартовых периодах и ничья 1:1 в заключительной 20-минутке. При этом обе команды успели побывать в роли отыгрывающейся. За гостей счет в двойном большинстве открыл защитник Кирилл Белоусов, позже дончане вышли вперед благодаря голам Ильи Смирнова и Александра Костикова, а спас гостей от поражения на 52-й минуте матча Руслан Ромащенко.

Обоюдоострый овертайм 3х3 победителя не выявил, а в серии буллитов свое слово сказал Богдан Дьяченко, который называет подобные серии своим "коньком". 30-й номер донецкого клуба поочередно свел на "нет" попытки Ромащенко, Бондаренко, Макарицкого и Коваленко.

В итоге "Донбасс" впервые обыграл "Днепр" на своей площадке, но второй раз подряд в чемпионате, при этом гости все-таки увезли из Дружковки одно очко.

В другом матче среды "Динамо" одержало рекордную победу в УХЛ, обыграв на выезде клуб "Ледяные Волки" со счетом 7:2.

"Донбасс" – "Днепр" 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Белоусов (Макарицкий, Янишевский – бол. 5х3) – 14:04, 1:1 Смирнов (Разумов) – 39:48, 2:1 Костиков (Захаров, Кирющенков) – 46:38, 2:2 Ромащенко (Коваленко, Шулешов) – 51:12, 3:2 Коренчук – победный буллит.

Напомним, что в среду женская сборная Украины пробилась на чемпионат мира спустя 24 года.

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