"Донбасс" одержал волевую победу в Харькове в матче УХЛ

МХК "Динамо" на своем льду упустил победный счет в матче с прошлогодним чемпионом

МХК "Динамо" - ХК "Донбасс" - 2:3. Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" одержал волевую победу в Харькове в матче УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5ed/d8e/5c55edd8e656e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5ed/d8e/5c55edd8e656e.jpg 2019-02-02T21:22:09+02:00 Хоккей МХК "Динамо" на своем льду упустил победный счет в матче с прошлогодним чемпионом

В Харькове состоялся второй поединок 35-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между местным МХК "Динамо" и донецким "Донбассом". Ранее "Белый Барс" в Киеве благодаря дублю 16-летнего Михаила Симчука одолел "Ледяных Волков".

Матч харьковчане начали очень активно, чем сразу дали понять "Донбассу", что готовы дать бой одному из лидеров чемпионата. Однако первыми шайбу забросили гости – Артемий Пуголовкин на седьмой минуте встречи "прошил" Тимура Мамедова. Ситуация поменялась через пять минут, когда сначала Богдан Поддубный сравнял счет на табло, а потом капитан харьковчан Никита Олейник вывел вперед свою команду. Таким образом, на первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев – 2:1.

Вторая двадцатиминутка также запомнилась равной борьбой, но на экваторе встречи Кирилл Фроленко в своем дебютном матче за "Донбасс" сравнял счет, а позже в большинстве отличился Виталий Лялька, чем обеспечил своему клубу небольшой перевес.

В заключительном отрезке встречи зрители так и не увидели заброшенных шайб, да и все попытки "Динамо" вновь сравнять счет сводили "на нет" защита и голкипер "Донбасса". Это позволило команде Сергея Витера сохранить счет на табло и добыть в Харькове волевые три очка.

МХК "Динамо" – "Донбасс" 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Пуголовкин (Захаров, Никифоров), 6:53; 1:1 Поддубный (Новиков), 12:56; 2:1 Олейник (Геворкян, Фирсов – больш.), 18:34; 2:2 Фроленко (Захаров, Никифоров), 30:10; 2:3 Лялька (Сильницкий – больш.), 39:38;

МХК "Динамо": Мамедов (Гурко); Фирсов – Лисин, Бабчук – Поддубный, Забулонов – Наливайко, Шматько – Друбецкой; Геворкян – Новиков – Олейник (К), Колядинский – Максименко (А) – Кобиков (А), Халин – Сиротенко – Пойманов, Гайдамака – Праведный.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Фроленко – Мартынюк, Жовнир – Григорьев, Воронин – Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Пуголовкин – Захаров (К) – Никифоров, Манукян – Смирнов – Разумов, Мостовой – Карпенко – Денискин.

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