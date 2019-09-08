Donbass Open Cup вернулся домой: ХК "Донбасс" в решающем матче обыграл "Краковию"

/ Фото: ХК "Донбасс"

В Дружковке завершился предсезонный турнир Donbass Open Cup-2019. В решающем матче между собой сошлись "Донбасс" и польская "Краковия" – команды, которые выиграли две стартовые встречи, и подошли к очному противостоянию с равным количеством очков в турнирной таблице. Ранее, первоклассники Донбасса получили от хоккеистов ранцы с подарками.

Начало поединка было достаточно нервным и тяжелым для "Донбасса". Гости чаще угрожали воротам Степана Горячевских, но поразить их так и не смогли. После сдерживания стартового натиска соперника "Донбасс" забил, причем сделал это дважды. Своими шансами поочередно хладнокровно воспользовались Евгений Белухин и Виктор Захаров.

Деморализовать соперника донецкому клубу удалось уже во втором периоде, когда Александр Костиков сделал счет 3:0 спустя полторы минуты после перерыва.

В третьем периоде "Донбасс" уже мог позволить себе играть более аккуратно, ведь обязательной задачи бежать вперед и забивать уже не было. В игровом процессе выделилась яркая драка Владимира Романенко с Бартоломеем Бухавским, которую, впрочем, оба хоккеиста завершили на ногах, не выявив сильнейшего.

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Во второй половине заключительного периода "Краковия" все-таки размочила счет. Все тот же Бухавский остановил сухую серию "Донбасса" на домашнем турнире на отметке 170:20. Сразу после этого гола Костиков смог заработать штрафной бросок, но не переиграл Мирослава Коприву. На последних минутах поляки рискнули, сняв вратаря, и получили шайбу в пустые ворота от Филиппа Пангелова-Юлдашева.

Финальная сирена зафиксировала итоговую победу "Донбасса" над "Краковией" со счетом 4:1. Трофей Donbass Open Cup вернулся домой.

"Донбасс" – "Краковия" – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Белухин (Костиков) – 12:35, 2:0 – Захаров (Игнатенко, Яковлев) – 17:00, 3:0 – Костиков (Пуголовкин) – 21:35, 3:1 – Бухавский (Джевецки) – 50:20, 4:1 – Пангелов-Юлдашев (Каменьков).

"Донбасс": Горячевских (Дьяченко); Сильницкий – Романенко, Яковлев – Игнатенко, Каменьков – Пангелов-Юлдашев, Жовнир – Григорьев; Лялька – Мазур – Коренчук, Рыбчик – Захаров (К) – Никифоров, Пуголовкин – Белухин – Костиков, Разумов – Карпенко – Мостовой.

"Краковия": Коприва (Ковалувка); Бухавский – Кручек (К), Ежек – Мушиол, Ромповский – Гула, Домпковский – Гоштыла; Беперж – Гаер – Барта, Вачовец – Капица – Микула, Джевецки – Домогава – Микула, Брынкус – Брыничка – Джюрджиа.

Отметим, что недавно лучший хоккейный клуб Украины представил свой талисман. Маскотом ХК "Донбасс" стала птица счастья – снегирь. Имя талисману дадут болельщики команды. Автору имени-победителя обещан игровой свитер хоккейного клуба.

Ранее мы писали, что школа ХК "Донбасс" пополнилась юными новобранцами.

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