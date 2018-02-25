"Донбасс" по буллитам обыграл "Кременчук" в чемпионате Украины

Сегодня, 21:56

Победным стал буллит Сергея Кузьмика


ХК "Донбасс" в серии буллитов победил "Кременчук" в матче регулярного чемипоната Украины по хоккею.

В основное время команды по разу обменялись заброшенными шайбами – у хозяев отметился Ярослав Свищев, а у гостей – Глеб Кривошапкин. А в серии послематчевых бросков хладнокровнее оказались дончане – победный бросок на свой счет записал Сергей Кузьмик.

"Донбасс" – "Кременчук" – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин (меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жовнир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузьмик (штраф.бросок), 65:00.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Луговой – Кузьмик – Коренчук (А), Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Костиков, Влад – Шпак; Новиков – Коваленко – Денискин, Григорьев – Фирсов; Свищев – Мазур – Мостовой, Жовнир – Ордынский.

"Кременчук": Власенко (Петленко); Бойков (А) – Карпенко (К) – Чернышенко (А), Толстушко – Козачук; Алексанян-Петрович – Кривошапкин – Рубан, Наливайко – Роганов; Шиманский – Гриценко – Сеник, Савицкий – Горлушко; Шах – Полищук.

Сегодня состоялся финал хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. Сборная Олимпийских атлетов из России победила команду Германии - 4:3.

Позже появилось видео из раздевалки с российской командой. На видео видно, что хоккеисты вместе с журналистами отмечают победу под песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе".
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Источники:

ХК "Донбасс", Сегодня|Спорт, uhl.com.ua

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